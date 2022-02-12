Как Путина отскребали от "красной плесени". Россия между Эфиопией и Нигером. 5 лет подростку за компьютерную игру, 15 суток феминистке за логотип УГ – за что Путин мстит России

На Западе не оценили некрофильскую шутку Путина про "терпеливую красавицу", которую многие сочли цитированием творчества музыкального коллектива "Красная плесень", и иные решили, что Путин просто вспомнил матерные частушки из своего трудного детства.

"Любая шутка об изнасиловании наверняка вызовет возмущение абсолютно у всех в администрации президента США, независимо от того, исходит ли она из уст американского или иностранного чиновника. Отмечу, что мы никогда не сдерживали своих реакций по поводу воинственной риторики и неправдивости некоторых заявлений из уст президента Путина", — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Российский телевизор немедленно дал отпор англосаксам. Специально для этого в программу "60 минут" от 10 февраля был приглашен член Совета Федерации, полковник ФСБ Игорь Морозов. Игорь Николаевич подошел к делу отмывания своего коллеги Владимира Путина от "красной плесени" обстоятельно и профессионально. Во-первых, он заявил, что все эти англосаксы абсолютно не понимают русскую душу и не знают русскую историю, а Путин, наоборот тонко понимает и досконально знает. И слова Путина это подтверждают. Поскольку Путин, оказывается, цитировал не какую-то там "Красную плесень" и не матерную частушку, а старинную народную мудрость – "стерпится-слюбится". И далее полковник ФСБ и по совместительству сенатор Морозов напомнил зрителям "России 1" и заодно англосаксам старинный русский красивый обычай выдавать юных девушек за стариков. И когда юная невеста упиралась и плакала, её волокли под венец насильно, приговаривая "стерпится-слюбится".

В дореволюционном Большом толково-фразеологическом словаре смысл выражения "стерпится-слюбится" раскрывается так: "Свяжетъ попъ, такъ и съ б?сомъ сживешься"; "Обтерпишься, и въ аду ничего".

Напомним, что это было сказано Путиным в адрес Украины и в связи с минскими соглашениями. Не уверен, что после того, как сенатор Морозов попытался отскрести Путина от "красной плесени" президент РФ стал выглядеть пристойнее…

Но противные англосаксы все никак не угомонятся. Специально для того чтобы унизить Россию вчера, в четверг, 10 февраля британская аналитическая компания Economist Intelligence Unit (EIU) представила доклад об исследовании уровня демократии в 167 странах. Так вот, в результате в 2021 году Россия стала еще менее демократической страной, чем ранее. По данным доклада "и без того скромный балл 3,31, полученный в 2020 году, упал до 3,24 из-за того, что режим Владимира Путина еще сильнее стал подавлять оппозицию, СМИ и независимые организации". В итоге Россия заняла 124-ю позицию в рейтинге из 167 стран, оказавшись между Эфиопией и Нигером. Вот некоторые свежие факты из российской действительности, подтверждающие выводы британских аналитиков.

В четверг, 10 февраля, Восточный окружной военный суд приговорил 16-летнего Никиту Уварова из города Канска в 5 годам колонии, признав его виновным в "обучении террористической деятельности".

Дело подростков из Канска известно как "дело "Майнкрафт": восьмиклассников 21-й канской школы преследовали за то, что в компьютерной игре они хотели построить и взорвать здание "ФСБ". Никиту Уварова и двух его товарищей задержали летом 2020-го, когда они расклеивали листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова, приговоренного к шести годам колонии по сфабрикованному обвинению в поджоге офиса "Единой России". После задержания силовики отняли у школьников телефоны и получили доступ к их переписке (как полагает сторона защиты, это было сделано незаконно). В телефонах были найдены несколько чатов, где подростки цитировали, например, Петра Кропоткина, что было включено в качестве одного из доказательств их преступности. Это тот самый Кропоткин, имя которого в России носят десятки улиц, несколько населенных пунктов и станция столичного метрополитена.

Также Никита Уваров, как показала экспертиза, размещал материалы, в которых "внушается неуверенность в будущем и… враждебное отношение к президенту РФ В. В. Путину".

В деле присутствует такой уникальный персонаж как "бабушка свидетеля". Она, оказывается, приехала к внуку после задержания в Следственный комитет и наблюдала за тем, как общаются школьники.

"Это были разговоры людей, которые абсолютно понимали, что делают, готовились к серьезным действиям на территории нашего города. Разговоры были, что они все герои", - заявила "бабушка свидетеля". В этой бабушке родственники обвиняемых узнали бывшую главу Канска Анну Качан, которая сейчас находится под следствием - на нее завели дело о халатности…

Город Канск небольшой, всего 88 тысяч жителей. Раньше было 100 тысяч. Есть техникум, вуза нет. Зато есть местное управление ФСБ, сотрудникам которого надо получать ордена и звания. А поскольку шпионов и диверсантов в Канске отродясь не было, местным наследникам Ежова и Берии приходится высасывать из пальца дела и сажать подростков, основывая обвинения на показаниях людей, находящихся на крючке у полиции, цитировании Кропоткина и компьютерной игре…

Для попадания за решетку в сегодняшней России достаточно просто упомянуть имя Навального. Против псковского муниципального депутата-яблочника Николая Кузьмина возбуждено административное дело из-за двух картинок с надписью "Навальный 20!8", которые Кузьмин опубликовал в социальной сети "ВКонтакте". Полиция посчитала это "экстремизмом".

Накануне Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток активистку Дарью Серенко за демонстрацию логотипа проекта Алексея Навального "Умное голосование"…

В политике путинской России нет разделения на внутреннюю и внешнюю. Тут все слиплось в единый ком. Законодатели годами не принимают закон о противодействии домашнему насилию, которое, по мнению депутатов, является проявлением духовных традиционных ценностей: "бьет – значит любит". Домашний тиран находится под защитой государства еще и потому, что во главе страны стоит человек с психологией типичной для домашнего тирана. Суть этой психологии в том, что домашний тиран вымещает на членах своей семьи свои неудачи и унижения, которые он вынужден терпеть вне дома. Уволили с работы – напился, пришел домой, избил жену, выпорол ни за что ребенка – вроде полегчало…

Путин терпит сокрушительное поражение во внешней политике из-за своей авантюры. Запад отверг его требование о самоубийстве США и НАТО и теперь Путин должен либо начать войну, которая неизбежно приведет к разрушению России, либо спустить все на тормозах. Единственный ответ, который имеется в арсенале Путина – повышать градус репрессий внутри страны. Понятно, что лично Путин не давал указание посадить подростка Никиту Уварова на 5 лет. Да это и не требуется. Система и без того чувствует импульсы идущие от Кремля. Не исключено, что в дальнейшем бесчисленные управления ФСБ, которыми как мухоморами усеяна вся Россия, начнут сажать за знание английского языка, усматривая в этом подготовку к шпионажу в интересах все тех же англосаксов.