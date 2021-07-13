Юлия Тимошенко: 'Батьківщина' не позволила протянуть закон о легализации марихуаны

Цинично прикрываясь медицинскими потребностями, власть хотела позволить выращивать, перерабатывать и продавать наркотик на территории Украины. К счастью, депутаты прислушались к убедительным аргументам коллег и не проголосовали за этот законопроект.

Об этом сообщила Председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко во время пресс- конференции по результатам внеочередного заседания парламента.

"Когда президент проводит внеочередные сессии, хотелось бы, чтобы он заботился о стране, экономике, о том, с какой зарплатой, пенсией, тарифами живут люди. Однако рассматривался резонансный законопроект о легализации марихуаны. То, что они сейчас по поручению президента хотели протащить, – это выращивание на территории Украины марихуаны, ее переработка в наркотик и легализация продажи на территории Украины ", – отметила Юлия Тимошенко.

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По ее словам, "слуги народа" и их единомышленники из других фракций манипулировали, убеждая, что легализация марихуаны нужна для облегчения страданий тяжелобольных людей.

"Это большая ложь, потому что постановлением Правительства еще с начала независимости Украины все наркотические средства, в частности каннабис, определены как такие, которые могут использоваться для медицинских целей. По этому постановлению больные люди получают наркотики в самый тяжелый период своей жизни", – заметила лидер "Батьківщини".

Она убеждена – власть была заинтересована в том, чтобы позволить переработку и продажу марихуаны на территории Украины для получения сверхприбылей.

"Это закон не о медицинской марихуане и не о помощи больным. Это закон об огромных средствах, потому что вместо хлеба они на наших черноземах хотят выращивать наркотик. И они возмущены, что мое выступление в парламенте разрушил принятия закона", – резюмировала Юлия Тимошенко.