Ядерные угрозы от Путина становятся все более реальными – Politico

Балансирование на грани президента России Владимира Путина относительно ядерной атаки беспрецедентно. К примеру, через несколько дней после вторжения в Украину он привел свои ядерные силы в повышенную боевую готовность.

Кремль неоднократно акцентировал на том, что может прибегнуть к применению ядерного оружия, этот вариант исчерпывающе расписан в российской военной доктрине. Оружие может быть применено, если вмешательство Запада в войну в Украине зайдет слишком далеко, сообщается в материале Politico.

В настоящее время действия президента США Джо Байдена демонстрируют желание снизить напряжение. В частности, Министерство обороны США не изменило статус боеготовности ядерных сил США, и военные лидеры публично заявили, что не заметили действий от России, которые могли бы свидетельствовать о подготовке к применению ядерного оружия.

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Пентагон также сделал необычный шаг в начале российской атаки на Украину, отложив регулярные запланированные испытания межконтинентальной баллистической ракеты во избежание усиления напряжения.

Но поскольку война затягивается, вооруженные силы России несут невероятные потери, а экономика страны расшатывается от введенных санкций, вероятность того, что Путин может прибегнуть к применению оружия массового поражения, растет. К слову, Москва уже применила гиперзвуковые ракеты против Украины.

Из-за ограниченных дипломатических контактов Кремля с правительствами западных стран возникает риск того, что намерения России могут быть неправильно восприняты, что может привести к катастрофическим последствиям. И эти риски будут усиливаться.

"Вероятность ошибок всегда была, но я думаю, ныне эта вероятность намного выше. Я думаю, что мы находимся в другой эре с точки зрения ошибок", – сказал бывший американский сенатор Сэм Нанн, многолетний глава Комитета вооруженных сил, а ныне сопредседатель некоммерческой организации Nuclear Threat Initiative.

"Дефицит дипломатии и растущее недоверие только подогревают риск появления "грибовидных облаков на поле боя", – предупредил Идзуми Накамицу, верховный представитель ООН по разоружению.

Заместитель госсекретаря США Роуз Готтемюллер выразила опасение, что Москва может использовать тактическое ядерное оружие.

"Путин способен на все. Он мог бы заявить об угрозе существования России со стороны НАТО, который, как союзник Украины, поставляет ей оружие", – отметила американская чиновница.

Путин перевернул представления сторонников ядерного оружия как фактора сдерживания, заявил Стивен Янг, глава Союза неравнодушных ученых (Union of Concerned Scientists) в Вашингтоне.

"Сторонники ядерного оружия долгое время утверждали, что они сохраняют мир, действуя как стабилизирующая сила. Путин переворачивает эту веру с ног на голову, используя угрозу ядерной войны, чтобы удержать других от вмешательства в его действия в Украине. Другими словами, российское ядерное оружие способствует этой войне", – отметил Янг.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, лидеры стран-членов G7 предостерегли Россию от использования химического, биологического или ядерного оружия против Украины. Они также решительно отвергли обвинения Кремля в том, что Украина разрабатывает химическое или биологическое оружие.

19 марта войска РФ нанесли удар по подземному складу ракет и боеприпасов в Делятине на Прикарпатье. В Кремле сразу признались, что объект был обстрелян из российского гиперзвукового авиационного ракетного комплекса "Кинжал".

Впоследствии это подтвердили официальные лица США. Они подчеркнули, что это был первый известный случай использования ракет такой мощности в боевых действиях.

В Министерстве обороны России также сообщали, что якобы уничтожили высокоточное оружие "батарей украинских РСЗО в неработающем торговом центре в Киеве".

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