Выбор и мнение киевлян хотят умножить на ноль, - Григорий Маленко

Закон о столице – это не инструмент политической борьбы, а документ, который должен отвечать Конституции Украины и реальным потребностям киевлян.

Так считает депутат Киевсовета, глава фракции "Голос" в Киевсовете Григорий Маленко, пишет "Вечерний Киев".

По словам депутата, законы Украины необходимо принимать для нужд общества, а не для решения вопросов политической борьбы в интересах узкого круга лиц.

Однако история с законопроектом о столице ярко свидетельствует об обратном: его активизируют в момент обострения политической борьбы между Киевским городским советом и Офисом Президента.

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"Наша депутатская фракция убеждена, что текущий законопроект - это инструмент политического давления, а не "улучшение" децентрализации. Фактически мнение киевлян и их выбор, который они сделали в 2020 году, хотят умножить на ноль - и это тревожит".

Поскольку властный законопроект разрушает фундамент самоуправления, демократические силы должны объединяться вокруг стратегических вопросов, и сегодня мы увидели наших союзников, у которых общая цель - успешная европейская Украина", - отметил Григорий Маленко.

Депутат добавил, что законопроект о столице нуждается в доработке, учитывая противоречия с Конституцией Украины, Законом Украины "О местном самоуправлении" и Европейской хартией местного самоуправления, которую Украина ратифицировала в 1997 году.

Напомним, свое мнение по законопроекту о столице высказал и заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко. Он, в частности, считает, что принятый в "турборежиме" закон о столице может привести к коллапсу в Киеве.