После первой оккупации и аннексии Крыма Россией в 1783 г. в результате захвата Крымского ханства, до 1940 г. процент населения крымский татар как коренного народа полуострова сократился с 97% до 19,4%. А после кровавой депортации в мае 1944 г. на Крымском полуострове их не осталось ни одного. Вместо депортированных крымских татар Москва завозит сотни тысяч переселенцев из России, которые поселяются в оставленных крымскими татарами домах. Переселенцы захватывают оставленные крымскими татарами земли и имущество. Таким образом, было создано русское большинство среди населения полуострова, куда потом еще десятилетиями доселяли семьи отставников советских военных политорганов и госбезопасности.

15 июля 1954 г. Президиум Верховного Совета СССР выдал Указ "О передаче Крымской области в состав УССР", а 26 апреля 1954 г. Верховный совет СССР принял закон "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР". Украина начала поднимать развитие хозяйства полуострова. Было решено построить Северо-Крымский канал (СКК) с целью поддержки земель степного Крыма днепровской водой. Обеспечение Днепровской водой позволило построить в северном Крыму предприятия- гиганты: Крымский титан, Крымский содовый, Крымский бромный.

В феврале 1991 г. Крымская область стала автономной республикой в составе УССР. 5 мая 1992 г. Верховная Рада Крыма провозгласила Акт государственного суверенитета в составе Украинского государства. В январе 1994 г. в Крыму прошли выборы депутатов Верховной Рады и президента автономии. Однако 17 марта 1995 г. Верховная Рада Украины упразднила конституцию Крыма 1992 г. вместе с должностью президента. На территорию полуострова было введено 60 тыс. украинских войск и национальной гвардии. Статус Крыма как автономии закрепили Конституция Украины 1996 г. и Конституция АРК 1998 г. В 1997 г. между официальными Киевом и Москвой было подписано Договор на 20 лет о статусе и условиях пребывания ЧФ РФ не территории Украины. Решением Верховной Рады Украины в 2010 г. Базирование Черноморского флота было продолжено до 2042 г. Однако заигрывание в сторону Москвы ни к чему хорошему на привело, а только ухудшило ситуацию.

В 2003 г. Россия попыталась захватить большую часть Керченского пролива, пытаясь построить дамбу до острова Тузла, который был украинской территорией, а Кремль провозгласил его своим за историческим правом. Москва проверяла на твердость позицию Украины. Только решительные действия Киева и правительства АРК при задействовании всего потенциала пограничной службы и сил береговой обороны, а также срочное возвращение Президента Украины Л.Кучмы из долгосрочного Латиноамериканского турне, позволили удержать ситуацию и остановить строительство российской дамбы в 100 метрах от Тузлы.

Хотя за результатами переписи 2001 г. количество русских на полуострове все еще составляло 57%, но очередная перепись в 2011 г. могла подтвердить, что их меньше 50%. Полуостров все больше ментально становился украинским. В это время дети из смешанных браков в большинстве уже желали записываться украинцами, кроме того, произошли определенные миграционные процессы. Но Москва тайно через своих ставленников сумела переубедить власти Януковича, что проводить очередную Всеукраинскую перепись нецелесообразно, что было полным абсурдом, ведь она бы подтвердила потерю на полуострове национальной монополии русских.

Вторая оккупация Крыма Россией в феврале-марте 2014 г. стала в истории Европы и всего мира после Второй мировой войны первым актом попытки аннексии (после аншлюса Австрии Германией в 1938 г.). На территорию полуострова было введено 10 тыс. российский спецназовцев ГРУ ГШ РФ и воздушно-десантных войск, которые прошли закалку в боях в Чечне и Грузии. На этот раз у Киева не было 60 тыс. войск, которые нужно было вводить на полуостров как в 1995 г. Реакция Украины и международного сообщества была явно недостаточной чтобы остановить российскую оккупацию.

С первого дня нападения РФ на Украину официальный Киев и все международное сообщество осуждают агрессивные действия Кремля и требуют немедленного возвращения полуострова его законному собственнику – Украинскому государству. Для активного привлечения международного сообщества к обсуждению вопроса деоккупации Крыма было создано международную площадку - "Крымская Платформа", первое заседание которой запланировано на 23 августа 2021 г. - 30-ю годовщину Независимости.

Украина при помощи международных партнеров проводит политику, направленную на деоккупацию территории Крыма, который за последние 3200 лет истории полуострова, когда уже существовали письменные источники, только 171 год был в составе России. При этом последние 60 лет в составе Украины, где и его место, что подтверждает более чем полутора тысячелетняя политическая связанность Крыма с Киевом (Украиной) – от первого в истории славянства государства антов с центром в Киеве (конец 5 ст.н.э.), которое вело свои торговые отношения с Византией через крымские порты. Позднее Киевская держава (Русь) во времена Великого князя Святослава освободила Крым от господства хазар во второй половине 10 ст., а уже в 988 г. сын Святослава – Великий князь Владимир крестился в Крыму и приносит христианство во всю Киевскую державу (Русь). Дольше всего упирались принятию веры Христовой племена мери и вятичей, которые жиле в регионе Москвы-реки. Там христианство побеждает только через 200 лет, как крестился Киев, Чернигов, Переяслав.

Еще во времена Великого князя Владимира был построен на берегу Керченского пролива град Тьмутаракань, что был в составе Киевского княжества, а потом Черниговского, который контролировал проход всех суден из Черного моря в Азовское и весь восточный Крым. Поэтому верим, что полуостров вернется к своей ближайшей исторически гавани. Ведь Крым – это Украина!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.