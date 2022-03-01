ВСУ нанесли удар 'Точкой-У' по захваченному аэродрому Бердянска

ВСУ ударили ракетами из тактического комплекса "Точка-У" по захваченному российскими оккупантами аэродрому в Бердянске (Запорожская область). Об этом на официальной Facebook-странице сообщил Дмитрий Разумков, народный депутат и экс-спикер Верховной Рады Украины. По его данным, в этой локации захватчики сосредоточили большое количество войск.

Депутат также сообщил о том, что в ночь на 1 марта украинские пилоты на "Су-25" нанесли удар по колонне российских агрессоров вблизи села Победа (Броварский район, Киевская область). Тогда оккупанты шли захватывать Бровары. Разумков написал: "Спасибо, ребята! Так держать!".

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Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Харькове ВСУ разбили колонну вражеской техники, из-за чего оккупанты вынуждены были убегать.