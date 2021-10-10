Как известно, на своем брифинге в Трускавце Зеленский в очередной раз дал понять, что хочет переговорить с Путиным если не в Нормандском формате, то в режиме тет-а-тет. Этот тезис во время своего брифинга он повторил несколько раз. Также президент Украины выразил уверенность в том, что такая встреча может дать "неожиданный результат". Естественно, положительный. Для обеих сторон. Именно поэтому, как заявил Зеленский, окружение Путина делает все, чтобы подобная встреча не состоялась.

Кремль на подобные заявления отреагировал достаточно оперативно и на этой неделе через издание "Коммерсант" озвучил повестку, которую предлагает обсудить на встрече Путина и Зеленского. Всего в ней 12 пунктов, основными из которых являются следующие:

- Восстановление полноценных дипломатических отношений;

- Возвращение послов в Киев и Москву;

- Снятие торгово-экономических ограничений;

- Отмена санкций в отношении физических и юридических лиц;

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- Возобновление транспортного сообщения;

- Подготовка соглашения о поставках и транзите газа после 2024 года;

- Поддержка любых мирных договоренностей между Киевом и группировками "ЛДНР".

Тут, как видим, ничего нового. Украине опять навязывают прямые переговоры с оккупационными администрациями, а Россия из участника войны становится миротворцем. Реализация подобных решений также неминуемо приведет к снятию западных санкций, что крайне важно для Кремля.

В отличие от Кремля, для Зеленского наиболее актуальными являются вопросы, которые он не раз озвучивал и связаны они все с конфликтом на Донбассе и возвращением Крыма:

- Прекращение огня;

- Освобождение заложников;

- Открытие КПВВ;

- Разминирование территорий Донецкой и Луганской областей;

- Обсуждение вопросов Донбасса и Крыма.

Объясню теперь почему, с моей точки зрения, на данном этапе переговоры между Путиным и Зеленским на условиях Кремля практически невозможны.

Уверен, что в Офисе президента понимают возможные последствия от такой встречи по кремлевскому сценарию: шквал критики политических оппонентов и массовые протесты. В Офисе президента наверняка еще помнят 2019 год и протесты против имплементации формулы Штайнмаера в украинское законодательство. Который, кстати, на этой неделе посещал Киев для участия в мероприятиях, приуроченных к годовщине трагедии в Бабином Яру. Однако, уверен, говорил президент Германии с Зеленском и об имплементации в украинское законодательство своей формулы урегулирования конфликта на Донбассе. В 2019-м после протестов под собственным Офисом Зеленский быстро отказался от ее реализации. Но произошло это уже после встречи Нормандской четверки в Париже, которая на первом этапе президентства была его идеей-фикс.

Иными словами, согласие на встречу с Путиным на его условиях повестки и без обсуждения вопроса Крыма и урегулирования конфликта на Донбассе напрямую с Путиным в сложившихся обстоятельствах равнозначно политическом самоубийству.

Очевидно, что и сам Зеленский, и его Офис это должны понимать. И что предложение обсудить продление контракта на поставку российского газа через украинскую ГТС является всего лишь "сыром в мышеловке". Ведь Кремль давно уже хочет обменять контракт на транзит своего газа на признание аннексии Крыма и неучастия России в войне с Украиной на Донбассе.

Кроме того, сейчас в Кремле с удовольствием наблюдают галопирующую инфляцию цены на газ в Европе. Там прекрасно осведомлены, что в украинских газовых хранилищах недостаточно газа на весь отопительный сезон и что "Нафтогаз" отстает по срокам закачки в газовые хранилища. В Кремле также прекрасно понимают, что у нас нет долгосрочных контрактов на поставки газа из ЕС и что мы покупаем по ценам европейской биржи. Поэтому пытаются использовать этот традиционный рычаг давления на Украину, роль которого лишь возрастёт после запуска "Северного потока -2".

Поэтому поддержание высоких цен в Европе путем отказа увеличить прокачку российского через украинскую ГТС кроме скорейшего запуска "Северного потока-2" также имеет цель заставить сесть Зеленского за стол переговоров с лидерами оккупационных администраций, а также начать переговоры о возобновлении прямых поставок российского газа в Украину и нормализации двусторонних отношений.

Так что фактически Зеленский приближается к своему Рубикону, которым может стать нынешний отопительный сезон. И если он сейчас согласится встретиться с Путиным, то протесты неминуемы.

Я уже не говорю об оффшорном скандале, который "случайно" появился именно аккурат перед визитом Штайнмаера в Киев. А на следующей неделе хорошо известная в Украине госпожа Нуланд, которая была ответственна в Госдепартаменте за переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе при Обаме, посетит Москву. И встретится, в том числе и с Дмитрием Козаком, который ведет переговоры с Ермаком по Донбассу. То, что "слив" оффшорного скандала произошел именно через английское издание "Гардиан" именно накануне этих встреч наводит на мысль, что Великобритания, которая выступает против примирения коллективного Запада с Путиным, пытается всячески помешать реализации Кремлевского сценария реализации Минских соглашений. И "слив" информации по оффшорам окружения Зеленского именно сейчас был явно не случайным.

Я уже не говорю о череде скандалов вокруг команды Зеленского и "Слуг" на этой неделе. Сперва "отличился" глава "Укрэксимбанка" с журналистами "Схем". Затем последовала отставка спикера Верховной Рады Разумкова, которая также стала поводом говорить о тотальной зачистке инакомыслия в команде Зеленского и узурпации власти. А вчера глава комитета ВР по социальной политике Третьякова своей реакцией в партийном чате на смерть своего бывшего коллеги и вовсе нанесла сокрушительный удар по репутации не только "Слуг", но и самого Зеленского. Потому что по мере концентрации власти ответственность за все скандалы своего окружения и команды будут ассоциироваться непосредственно с самим Зеленским. И теперь для Зеленского в ближайшие недели главной задачей будет переключение внимания общества от этих скандалов, пока еще не решенных. Но которые будут обязательно поддерживаться и разгонятся оппозиционными СМИ.

И нет никакой уверенности в том, что какой-нибудь чиновник или депутат, случайно попавший во власть, не имея достаточного опыта и профессиональных навыков, а также элементарного воспитания, чего-нибудь не "отчебучит". На лицо наблюдаем тренд по увеличению количества подобных скандалов. И одной из главных причин здесь является "головокружение от успехов" и потери связи с реальностью на фоне излишней самоуверенности в своей ненаказуемости. И если Зеленский опять решит переждать, пока скандалы утихнут сами по себе, а виновные не понесут наказания, новые "факапы" не заставят себя долго ждать.

Ну и в завершение. Мы стремительно приближается к сакральной для Украины дате начала обоих Майданов. Поэтому конец ноября, когда уже начнут приходить платёжки за отопление, будет для Зеленского крайне сложным периодом. И так подставляться и лезть в петлю на радость Порошенко и Путину сейчас он, надеюсь, не станет.

Что будет дальше, во многом будет зависеть от погоды и насколько холодной будет зима. Не менее важно, как быстро Норвегия сможет восстановить бесперебойные поставки собственного газа и ликвидировать тот дефицит, который возник на европейском рынке в последние месяцы.

Так что, подводя итоги, хочу отметить следующее: пока остаётся газ в украинских газовых хранилищах, встреча Зеленского с Путиным по российской повестке крайне маловероятна. А дальше ситуация будет зависеть от того, какие цены будут на газ на европейском рынке. И при негативном сценарии в украинской экономике, для которой цена даже в 400-500 долларов является неподъёмной, а также угрозе срыва отопительного сезона, Зеленский может дрогнуть. Чего, в принципе, Кремль и добивается.

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