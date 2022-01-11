30 лет назад, 12 января 1992, были установлены дипломатические отношения между Украиной и Мексикой. Есть у меня некоторые сантименты к этой стране. Во-первых, испанским языком я начал овладевать еще школьником, а "привез" его в Киев именно из Мексики еще в 30-е годы прошлого века мой преподаватель Лев Борисович Олевский, родители которого эмигрировали когда-то еще из царской России, а вернулись уже в Советский. Союз, и притом в нелучшие времена (впрочем, когда они в СССР были хорошими?). Во-вторых, Мексика, мексиканская литература занимали значительное место в моей переводческой работе. Не так количественно, как по значимости произведений и авторов. Вот и сейчас на письменном столе лежит книга мексиканского автора. Ну, и наконец, во время работы в МИДе я входил в состав первой межправительственной украинско-мексиканской комиссии по сотрудничеству в сфере образования и культуры.

А 50 лет назад, 12 января 1972, в Украине началась спецоперация КГБ "Блок". В тот день были арестованы Вячеслав Чорновил, Василий Стус, Иван Светличный, Евгений Сверстюк, Данило Шумук, Иван Гель, Леонид Плющ, Ирина Стасов-Калинец, Стефания Шабатура, Михаил Осадчий, Николай Плахотнюк, Олесь Сергиенко... Аресты, а затем судебные процессы и неслыханно суровые приговоры были призваны запугать общество и продемонстрировать кремлевским главам лояльность Украины. И следует сказать, советская власть казалась тогда крепкой. Мало кто из читателей самиздата разделял оптимизм эссе российского диссидента Андрея Амальрика (погиб в 1980 году в автокатастрофе в Испании) под названием "Просуществует ли Советский Союз до 1984 года" (привет Джорджу Орвеллу). Недавно первый и последний президент СССР Михаил Горбачев заявил, что Советский Союз можно было сохранить. В том-то и дело, что нет.

Сопоставим эти два события. Между ними 20 лет. Столько времени прошло от неслыханных репрессий в УССР до установления дипломатических отношений между Мексикой и независимой Украиной.

Империи не вечны. И последняя из них – Российская Федерация – тоже. Всё будет хорошо.