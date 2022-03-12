Возможности объединения НАТО ради Украины мы не видим: Зеленский о закрытии неба

Президент Владимир Зеленский заявил, что знает несколько альтернатив закрытию неба над Украиной. Однако, по его словам, западные политики не готовы помогать Киеву.

Соответствующее заявление глава государства сделал во время интервью иностранным журналистам. Политик отметил, что не видит "возможности объединения членов НАТО ради Украины".

"Что касается закрытия неба – ответ очень прост. Иногда мне кажется, что некоторые представители западного мира, потому что ни в одном союзе нас нет, будут сидеть в кафе и пока бомба не прилетит в это кафе — они не поверят, что это произойдет с ними. И до этого момента небо никто не закрывать не будет. Я никому точно не желаю этого. Мы не хотим, чтобы весь мир, Европа почувствовала, как нам больно. Политики должны понимать до того, как больно народу и что-то сделать. Есть возможность это сделать", – сказал президент.

Видео дня

Зеленский добавил, что альтернативой закрытию неба могло бы стать предоставление Украине систем противоракетной обороны. Аналогичная ситуация – и с поставками военных самолетов.

"Мы просили это предоставить, понимали, что сложно это предоставить. Мы говорили, что готовы это купить, взять кредиты, взять последние деньги из бюджета и это купить. Мы даже нашли пилотов, готовых стать гражданами Украины, чтобы нам помочь. Сам народ, живущий во всем мире готов был предоставить Украине альтернативу закрытию неба. Все готовы, но не те, кто решает этот вопрос", — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, ранее президент рассказал, сколько защитников Украины погибли, защищая родную землю от российских оккупантов, в частности, 24 февраля. Свои жизни за Украину отдали около 1300 воинов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!