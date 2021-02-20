Волкер призвал Байдена срочно созвониться с Зеленским

США должны как можно скорее восстановить стратегический диалог с Украиной, а президент Джо Байден – поговорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом пишет специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в своей колонке на сайте "Центра анализа европейской политики".

В частности, Волкер обратил внимание на то, что Байден спустя неделю после инаугурации говорил с президентом Владимиром Путиным об Украине – без предварительных консультаций с ней, при том что страна является жертвой агрессии России.

"Он до сих пор не разговаривал с президентом Зеленским, однако позвонил около 30 другим главам государств", – пишет дипломат. Поэтому, по мнению Волкера, телефонный разговор лидеров США и Украины должен состояться как можно быстрее.

Как отметил Волкер, Байден и Зеленский не обязаны "становиться лучшими приятелями", однако важно установить контакты на уровне лидеров стран и "задать тон сотрудничества между администрациями обеих стран".

"Для Украины это стало критически важным", – подчеркивает американский дипломат.

Кроме того, он добавил, что считает положительным сигналом то, что Байден подтвердил поддержку США суверенитета Украины, о чем было сказано в сообщении Белого дома, однако "невольно не указывалось" о поддержке территориальной целостности страны.

"Такой пропуск является критическим и заслуживающим внимания в Украине, учитывая продолжение Россией оккупации Донбасса и Крыма", – отметил Волкер.

Также, по словам дипломата, Америка должна восстановить диалог с Украиной по основным геостратегическим вопросам. "Конечно, ни США, ни ЕС, ни МВФ не могут сделать для Украины то, что она должна сделать для себя. Но четкая стратегия и руководство США очень важны для предоставления украинским лидерам уверенности и политического прикрытия, необходимого для принятия чрезвычайно болезненных и сложных решений ", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Курт Волкер предположил, что Байден может назначить нового посла США в Украине вместо Кита Дейтона, который уже частично прошел процедуру назначения. Также дипломат заявлял, что пока не видит возможностей для переговоров с Россией о Крыме.