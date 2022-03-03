Войска России начали вводить резерв, враг несет потери и продолжает стрелять по мирным, – Генштаб

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Войска России, которые пытаются идти в наступление в Украине, несут потери и начали подключать силы резерва. Они продолжают обстрелы мирного населения украинских населенных пунктов.

Об этом говорится в оперативном сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 12.00 четверга 3 марта.

"Действуя коварно, оккупанты продолжают использовать мирное население в качестве живого щита, захватывая заложников. Вопреки нормам Международного гуманитарного права используют при бомбардировках кассетные и осколочные боеприпасы большой мощности", – сообщил Генштаб.

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Отмечается, что при нанесении ударов артиллерией по населенным пунктам Украины войска РФ активно применяют реактивные системы залпового огня "Град", "Смерч" и "Ураган".

На Волынском направлении две вражеские батальонные тактические группы перешли к обороне и пытаются удержаться на рубеже Бегунь, Овруч, Пирожки, Резня, Украинка.

На Полесье оккупанты сосредоточились на Киевском направлении, несут потери в личном составе и технике, но не оставляют попыток блокировать столицу с северного и северо-западного направлений.

В направлении Коростеня оккупанты понесли серьезные потери и прекратили наступление.

На Сиверщине враг пытается удержаться в районах населенных пунктов Любеч и Мена, а также продвигается в направлении Коцюбинское – Гончаровское (Киев).

"Оккупационные войска вынуждены вводить в операцию резервы. Для возобновления наступления в направлении Киева введена дополнительно одна БТГр", – сообщил Генштаб.

В направлении Коростеня оккупанты понесли серьезные потери и прекратили наступление.

На Сиверщине враг пытается удержаться в районах населенных пунктов Любеч и Мена, а также продвигается в направлении Коцюбинское – Гончаровское (Киев).

"Оккупационные войска вынуждены вводить в операцию резервы. Для возобновления наступления в направлении Киева введена дополнительно одна БТГр", – сообщил Генштаб.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские пограничники совместно с Вооруженными Силами Украины вышли на линию государственной границы в Сумской области.

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