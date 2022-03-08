"Какая война, такая и весна": Зеленский записал обращение к украинцам и заверил, что Украина победит. Видео

Дарья Дурова
Политика
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Президент Украины записал новое видео
nosound
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Президент Украины Владимир Зеленский показал новое видео из Киева. Он отметил, что весна в стране, как и война, грустные, однако наш народ победит несмотря ни на что.

Свежее обращение к украинцам глава страны обнародовал утром во вторник, 8 марта, в личном аккаунте Instagram. Он снял себя на телефон на улице, на фоне защитных сооружений из мешков с песком (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Пошел снег. Вот такая весна. Ну, какая война, такая и весна – грустная", – сказал Зеленский.

"Но все равно нормально! Всех победим!" – добавил лидер нашего государства и подмигнул зрителям.

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