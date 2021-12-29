Воинский учет женщин могут сделать добровольным: что предусматривает внесенный в Раду проект закона

В украинском парламенте зарегистрировали проект закона, предусматривающий, что воинский учет для женщин может стать добровольным. Исключением, согласно документу, могут быть только медицинские работницы.

Речь идет о законопроекте №6482, авторами которого являются более 50 народных депутатов. Как говорится на сайте Верховной Рады, 29 декабря проект был направлен на рассмотрение комитета.

В документе политики предложили ввести норму, согласно которой женщины могут быть взяты на воинский учет по собственному желанию. Речь идет о женщинах, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, и имеют специальность или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности.

Видео дня

Их перечень утвержден приказом Министерства обороны. Речь идет о более чем 35 специальностях – социальные работники, деловоды, юристы, программисты, журналисты, бухгалтеры и другие.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что взятие на воинский учет женщин в 2022 году не возможно, учитывая, в частности, кадровое обеспечение территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

"Это повлечет наложение штрафов на женщин, которые не смогли вовремя встать на воинский учет, и, соответственно, возникновение излишнего социального напряжения и формирования негативного отношения к воинской обязанности", – говорится в документе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Министерство обороны Украины объявило об обязательной постановке на воинский учет женщин более 100 профессий по 35 направлениям. Это касается гражданок в возрасте от 18 до 60 лет.

Стать на учет нужно до конца 2022 года. При этом конкретную процедуру еще не разработали. При приеме на работу у женщин должны проверять наличие соответствующих документов.

Комиссариаты будут ставить украинок на учет в двух условиях: должность или специальность есть в списке; женщина пригодна к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту.