"Голос" возглавил самый молодой руководитель фракции за всю историю Рады

Фракция партии "Голос" в Верховной Раде сменила главу – вместо Сергея Рахманина ее возглавит Ярослав Железняк, который стал самым молодым руководителем за всю историю парламента.

Об этом сообщила пресс-служба партии. Ранее Железняк занимал должность заместителя председателя фракции.

Ярослав Железняк Facebook "Голос"

Инициатором смены руководства выступил Рахманин. Он пояснил свое решением необходимостью сосредоточиться на законодательной работе, а также на вопросах, связанных с национальной безопасностью, поскольку является членом комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Мои знания и опыт должны быть максимально использованы в этой сфере с учетом того, что во фракции есть политики, способные эффективно управлять фракцией. Время, освобожденное от выполнения организационных функций, позволит больше сосредоточиться на продуктивной законотворческой работе", – отметил Рахманин.

Он добавил, что председательство во фракции не является пожизненной привилегией или пожизненным заключением, а ротация руководства является не только нормальным, но и необходимым процессом для молодой политической силы, где есть достаточное количество ярких, самодостаточных личностей.

Железняк заявил, что многие организационные функции выполнял и раньше как заместитель главы фракции, но теперь "будет иметь еще больше ответственности перед коллегами за доверие".

31-летний нардеп также добавил, что будет не только самым молодым руководителем фракции в истории парламента, но и эффективным для команды "Голоса".

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер партии "Голос" народный депутат Святослав Вакарчук подал заявление о выходе из одноименной фракции в Верховной Раде. Вакарчук принял такое решение после того, как 18 июня Рада не поддержала лишение его депутатского мандата. Позже партия "Голос" провела внеочередной съезд, на котором прекратила полномочия народного депутата Украины Святослава Вакарчука.