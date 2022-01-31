Внутренние войны играют на руку врагу, – Порошенко обратился к Зеленскому

Петр Порошенко призвал Владимира Зеленского заняться защитой государства.

Порошенко подчеркнул, что все более ста дел против него не имеют ничего общего "ни со здравым смыслом, ни с правом и являются политически мотивированными". Об этом пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" сказал в видеообращении.

"Зеленский пытается избавиться от политического оппонента так, как это делают Путин в России, Лукашенко в Беларуси. И как Янукович поступал в Украине. И делает он это в обычном для себя сериальном стиле, где допросы должны быть очередными сериями этого низкопробного сериала", – отмечает Петр Порошенко.

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"Поэтому повторю: все показы по так называемому "угольному делу" я уже исчерпывающе дал следствию. Ответил на все их вопросы и предупредил – я точно не буду играть ту роль, которую придумали сценаристы и видеорежиссеры кварталовского "шапито" с их совсем неуместным сейчас сериалом ", – отмечает пятый Президент.

"Ну и наконец: если уж говорить о государственной измене, очень необходимо присутствие Зеленского. Вот кого надо вызвать на очную ставку. Как минимум, речь идет о его преступном бездействии в вопросах об усилении обороноспособности страны – на фоне данных мощнейших разведок мира об усиленных приготовлениях россиян к полномасштабному вторжению в Украину. Именно это сегодня беспокоит украинцев. А также и закупки на 3 млрд долларов угля у страны-агрессора и электроэнергии в Украине и Беларуси", – говорит лидер партии.

"Очевидно всем, кроме Зеленского: величайший враг Украины – Путин. И чтобы остановить его, власти должны наконец прислушаться к советам проевропейской оппозиции. Внутренние войны играют сегодня на руку врагу. Ключ к победе – только в единстве всего украинского общества и всего цивилизованного мира", – отмечает Порошенко.

"Уже пора прекратить сериалить и посмотреть в лицо реальности", – резюмирует Петр Порошенко.