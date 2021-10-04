Вместо реакции на вызовы власть штампует фейковые законы и ищет "лояльных", но "Голос" знает, что делать, – Кира Рудык

В Украине уже более 12 тыс случаев больных ковид. Рекордные цены на газ на мировых рынках – уже выше 1200 долларов. Это грозит очередным экономическим кризисом и снижением уровня жизни. А монобольшинство отвечает фейковым законом об олигархах, попыткой заменить спикера Рады на более лояльного, давлением на оппозицию и "тусовкой" в Трускавце.

Все это ярко демонстрирует, что никакой "ответственной политики" для власти не существует. Об этом заявила лидер партии "Голос" Кира Рудык, сообщила пресс-служба политсилы.

"Президент обещает нам, что тарифы для населения не вырастут и будут зафиксированы на уровне 7800 гривен на 1000 куб. м. Но бюджетные учреждения (школы, больницы, библиотеки) платят по 33 тыс. гривен. Промышленность будет платить еще дороже. Что это означает на практике? Что фиксация цены для населения не позволит людям сэкономить. Ведь рост расходов промышленности и бизнеса в общем приведет к инфляции и росту цен на все важные для людей товары и услуги. Именно поэтому газ по 1200 долларов ударит по всем", – отметила Рудык.

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Для вакцинированных украинцев проблем с возможностью работать в локдаун действительно будет меньше. Но люди дела уже пострадали от коронакризиса из-за отсутствия у власти понимания механизмов поддержки экономики, добавила лидер "Голоса".

В качестве бонуса правительство хочет повысить налоги для малого и среднего бизнеса (не для олигархов, им налоги никто повышать не собирается), чем еще больше провоцирует кризис, повышение цен и снижение уровня жизни.

"Последние новости доказывают, что для властной команды и ее союзников никакой "ответственной политики" не существует. Есть только собственные интересы и интересы их олигархического окружения. Но нам надо действовать и бороться за то, чтобы страна получила необходимые для развития решения, а украинцы – возможности заниматься своим делом и зарабатывать. Что предлагает "Голос"? Я еще две недели назад зарегистрировала законопроект, который обеспечит 10 млрд гривен для поддержки предпринимателей в бюджете следующего года. Этот закон нужно немедленно проголосовать и помочь людям дела в сложные времена", – подчеркнула депутат.

"Голос" требует сделать акцент в бюджете на проекты по утеплению домов, установка счетчиков тепла и другие меры энергосбережения. Чем меньше потребление, тем меньше платить при любой цене на газ. Кроме того, энергомодернизация бюджетных учреждений – школ и больниц – должна быть ключевым приоритетом для любого "большого строительства".

Вместо принимать вместе с олигархами фейковый "закон об олигархах" – лишить олигархов контроля в госпредприятиях, на рынке жилищно-коммунальных услуг, лишить налоговых льгот и ввести адекватные рентные налоги на добычу руды и других полезных ископаемых, подытожила Рудык.