Вместо развития собственной промышленности правительство наращивает импорт и поощряет трудовую миграцию, – 'Наш край'

Вместо того, чтобы стимулировать украинский экспорт, импортозамещение и развивать собственную промышленность, правительство реализует крупные инфраструктурные проекты, которыми стимулирует импорт стройматериалов, техники и рабочей силы. Об этом заявил сопредседатель политической партии "Наш край" Александр Мазурчак.

"По данным Госкомстата, промышленное производство в 2021 году увеличилось на 1,1%. Но несмотря на первый взгляд положительную динамику, поводов радоваться нет. Во-первых, объемы промышленного производства в 2021 году достигли уровня 2016 года и минус 18% к 2013 году. Во-вторых, даже этот мизерный рост имеет неустойчивую тенденцию: во втором полугодии прошлого года 3 месяца наблюдался рост, а 3 месяца – падение", – рассказал Александр Мазурчак.

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По его словам, политика государства в сфере промышленного производства не вселяет надежды на какой-либо существенный рост показателей в ближайшие годы.

"Вместо того, чтобы сосредоточиться на импортозамещении, стимулировании экспорта, развитии индустриальных парков и т.п., правительство закатывает деньги в асфальт в рамках Великого строительства. Эти крупные государственные проекты приносят минимальную пользу экономике, поскольку в них задействованы в больших объемах импортные стройматериалы, в частности, битум, импортная техника, иностранные рабочие", – добавляет сопредседатель "Нашего края".

При этом Александр Мазурчак добавляет, что в подобных условиях быстрыми темпами растет трудовая миграция. И на фоне дальнейшей деиндустриализации, остановки и закрытия промышленных предприятий из-за высоких цен на энергоносители, трудовая миграция продолжится.

"По данным Нацбанка, в 2021 году от украинских работников в Украину поступило $15 млрд. Это абсолютный рекорд за всю историю независимой Украины. Однако добавленная стоимость в этом случае создается вне украинской экономики и те $15 млрд поступлений от работников могли бы превратиться в дополнительные $70-80 млрд ВВП, если бы украинские граждане работали не за границей, а в Украине", — добавил сопредседатель партии.

"Наш край" призывает правительство остановить сворачивание промышленного производства в Украине, что влечет дальнейшее падение экономики, обнищание населения, трудовую миграцию. В партии считают необходимым:

• разработать и утвердить конкретный перечень мер по реализации экономической политики, направленной на импортозамещение, стимулирование экспорта, развитие индустриальных парков, широкое применение локализации;

• способствовать обеспечению украинских предприятий энергоносителями по адекватным ценам, например через дотации, льготные кредиты, как это практикуется в других странах (Болгария, Чехия, Италия, Португалия).