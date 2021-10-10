Власть стала на рельсы Антимайдана и пытается скрыть свои преступления – Порошенко

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поблагодарил общественных активистов, ветеранов войны против российской агрессии, всех неравнодушных, кто выступил против проплаченных "титушок".

Порошенко подчеркнул, что власть за 2,5 года встала на рельсы Антимайдана и пытается отвлечь внимание общества от своих преступлений, передает пресс-служба "ЕС".

"Параллели очень легко провести. Майдан – и Антимайдан. Люди, которые вышли не за деньги – за идею, за Украину, за свое будущее, за Европу, и они точно обречены на победу. И те, кто там прятались под кустами, развлекались водкой и делали все то же, что они в 2004-2005, 2013 и 2014 годах делали в Киеве на Антимайдане", – напомнил Порошенко.

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"Мне очень жаль, что так быстро, за 2,5 года власть стала на рельсы Антимайдана", – возмутился Порошенко.

"Вот власть отдала команду штурмовать. Зачем она это сделала? Для того, чтобы скрыть собственные преступления. Потому что власть думает, что Украина забудет или простит преступления, что были совершены. Это называется "дымовая завеса", – убежден пятый президент.

Украинское общество нуждается в правде, отмечает Порошенко. Он добавил, что во многих странах мира после утечки документов Pandora Papers начались расследования и отставки чиновников.

"Они пытаются прятаться по преступлениям "Вагнера". Мы могли бы предоставить в Гаагу убедительные доказательства преступления Путина. А вместо этого звонят Путину. Потому что власть прочно дружит с Путиным, или с Козаком, или Сурковым. И даже не объяснили это обществу, наоборот – 14 месяцев врали. то "операции не было", то "была не украинская операция". Это была "украинская, но не их". они просто сдали Украину", – отмечает Порошенко.

"Мы с завтрашнего дня требуем ответа от власти и о преступлениях, которые она совершила. И именно это ее напугало", – убежден Порошенко.

"Это не просто столкновение двух вселенных. Это означает, что они обречены", – говорил пятый президент.

"Наш путь – точно в Европу, к демократии, к верховенству права. Наш путь точно в НАТО. Наш путь – точно дать по зубам Путину. И точно наш путь построить фантастическую Украину", – резюмировал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Козине Киевской области возле дома пятого президента Украины и лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко произошли столкновения. Они возникли между молодыми людьми спортивной внешности, так называемыми титушками, и правоохранителями.