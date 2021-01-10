Какой тотальный стыд, стыд за то, что во всем мире эффективно борются с ковидом, нормально тестируют и уже начали вакцинировать, а мы запрещаем в магазинах покупать носки, дезодоранты и лампочки, потому что это тотальная угроза распространения коронавируса.

Надо добавить, что Степанов подтвердил факт попытки зарегистрировать в Украине вакцину "Спутник V", это же просто абсурд. Вакцину, которая идет из страны- агрессора, они будут рассматривать для регистрации, просто безумие в чистом виде.

Прививку от COVID-19 в мире уже получили около 15 млн человек. А мы не то, что не договорились о нормальных вакцинах Pfizer, мы даже не зарегистрировали ни одну из тех, которые не вызывают вопросов, но рассматриваем возможность регистрировать русскую ...

Зеленский очень любит все сравнивать с Израилем, так вот в этой стране, где власть заботится о своих гражданах, а не презирает, как в Украине, на 100 тыс населения вакцинировано уже 20%, а в Украине еще даже и не думали о регистрации, закупкк и логистикк.

Потому что воровать на дорогах, с коронавирусного фонда, покупать элитные машины, дома, квартиры – гораздо легче, чем обеспечить здоровье нации. Лучше ввести очередной карантин, покататься на лыжах в Буковеле, потому что устал... и запретить трусы продавать, потому что это страшная опасность...

Власть мерзавцев и врагов, которая должна уйти, и как можно быстрее