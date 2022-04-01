Владимир Кличко встретился в Берлине с канцлерами Германии и Австрии

Владимир Кличко поехал в Германию в составе украинской делегации, чтобы убедить партнеров Украины в необходимости более мощной поддержки и помощи нашему государству. В частности, о предоставлении политической поддержки, экономической, гуманитарной и военной помощи.

Владимир Кличко, брат мэра Киева, встретился в Берлине с канцлерами Германии Олафом Шольцем и Австрии Карлом Нехаммером.

Также состоялись встречи с вице-канцлером-министром экономики Германии Робертом Хабеком, министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, главой Ведомства федерального канцлера Германии Вольфгангом Шмидтом, министром финансов ФРГ Кристианом Линднером и лидерами ведущих политических сил — участников правительственной коалиции Германии.

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"На всех встречах я подчеркиваю необходимость дальнейшей помощи Украине, которая борется сегодня за существование своего государства и свою свободу. Мы благодарны за оказанную нашими партнерами помощь. Но нам срочно нужна более мощная экономическая, гуманитарная и военная поддержка в войне, с которой пришла на нашу землю русская армия", – отметил Владимир Кличко.

На каждой встрече он рассказывал и показывал европейским политикам видео о том, что действительно сегодня делает с Украиной и ее мирными жителями российская армия.

В разговоре с канцлером Австрии Карлом Нехаммером Владимир Кличко отметил необходимость усиления экономического давления на Россию, в частности – прекращении экономических отношений с агрессором.

В Берлине Владимир Кличко также встретится еще с несколькими политиками-чиновниками. После этого брат мэра украинской столицы вернется в Киев.