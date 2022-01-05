'Вижу результат 'Большой стройки', – Зеленский проинспектировал трассы по дороге на Буковель

По пути из Киева в Буковель Президент Владимир Зеленский проинспектировал 700-километровый маршрут, который на большой протяженности уже восстановлен в ходе реализации программы "Большая стройка". Он также назвал участки, которые еще предстоит отремонтировать.

Подробности Президент сообщил в Facebook.

"Одолев более 700 км трасс в пяти областях, могу с уверенностью сказать, что вижу результат "Большой стройки". Это одно из проявлений заботы и уважения государства к своим гражданам – украинцы достойны ездить по хорошим дорогам, не нервничать, а наслаждаться красотой родной страны", – написал Зеленский.

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По его словам, во многом дороги уже начали приобретать подобающий им вид и качество, но некоторые участки по-прежнему напоминают о недавнем прошлом украинской дорожной инфраструктуры.

"Кое-где встречаются участки, которые будто уносят нас в прошлое – прошлое плохих дорог и раздраженных водителей. За такие участки действительно стыдно. Но точно могу сказать, что мы не остановимся до тех пор, пока не отремонтируем все дороги в Украине", – пишет Президент.

В частности, он указал на отдельные участки трассы М-06 Киев – Чоп, обновление которых продолжится в рамках "Большой стройки".

Также в 2022 году начнется реконструкция обхода Житомира. Это один из приоритетных объектов программы.

Вместе с тем от города Дубно до Буковеля практически на всех 329 км уже уложена качественная дорога. Здесь осталось отремонтировать 20 км.

Также, поделился Зеленский, будет закончен ремонт подъезда к Рогатину, который сейчас находится в неудовлетворительном состоянии.

"Благодаря "Большой стройке" путешествия по Украине становятся более безопасными и удобными. И вскоре украинцы смогут легко и приятно добраться на собственном автомобиле и до горнолыжных курортов Карпат, и до побережья Черного или Азовского моря. Больше путешествовать и исследовать нашу замечательную страну, ведь Украина того стоит!", – подытожил Президент.

Напомним, в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" началось также комплексное преобразование украинской железной дороги.