Вице-адмирал оценил вероятность высадки российского десанта на украинский берег

Бывший командующий Военно-морскими силами Украины, вице-адмирал Сергей Гайдук оценил вероятность высадки российского десанта на украинский берег. По его словам, что Россия системно блефует и просто информационно расшатывает ситуацию.

Гайдук назвал три весомых причины, почему высадки российского десанта на территории Украины не произойдет. Об этом он рассказал в интервью изданию "Телеграф".

Вице-адмирал отметил, что, начиная с 2014 года, Россия, как минимум, дважды в год, нагнетает обстановку вероятностью высадки своих десантов на территории от устья реки Дуная и острова Змеиный до Мариуполя включительно. Но, он сомневается, что Кремль пойдет на это.

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Во-первых, по словам Гайдука, десанты должны высаживаться на доступные участки, которые известны заранее. В связи с этим у Украины есть время для создания инженерных заграждений, которые станут одним из рубежей противодействия десанту. Также существуют межвидовые группировки и противодесантные резервы, которые готовы сообща реагировать на десант как на переходе по морю, так и в районе высадки.

Второй причиной того, что высадки не будет, Гайдук назвал то, что она не производится сама по себе, а предусматривает продолжение действий на суше.

Вице-адмирал добавил, что если будет сухопутная операция более высокого уровня, и она будет предусматривать какие-либо действия на море, в том числе и высадку десанта, тогда это можно рассматривать как потенциальную угрозу.

Кроме того, морские десантные действия должны проводиться при условии стопроцентного господства в воздухе. Поскольку десанту нужно перейти по морю, дойти до района высадки и захватить плацдарм.

"А это постоянное пребывание под влиянием украинской стороны. Не забываем и о минной угрозе. Поэтому я думаю, что Россия в этой ситуации системно блефует и просто информационно расшатывает ситуацию, в том числе и в приморских регионах Украины", - резюмировал Гайдук.

Напомним: Россия продолжает стягивать артиллерию к линии столкновения на Донбассе. В конце ноября стало известно, что она стянула более 92 тыс. своих военнослужащих к границам с Украиной и готовится совершить атаку якобы уже в конце января – начале февраля 2022 года.

В РФ со своей стороны отреагировали на эту информацию. В частности, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал происходящее "истерикой, которая нагнетается искусственно".

Позже американская разведка подтвердила, что Россия может совершить вторжение в Украину уже в начале следующего года. Для этого страна-агрессор может привлечь 175 тыс. военных сразу на нескольких фронтах.

Отмечалось, что возле украинской границы в четырех местах сосредоточено 50 боевых тактических групп армии РФ. Атака может происходить в три этапа, а план-максимум Кремля – это захват двух третей территории нашей страны вместе с Киевом.