Виктория Нуланд сказала, когда США ослабят санкции против России

США дали четко понять, что поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины. И президент Джо Байден во время встречи с лидером РФ Владимиром Путиным в Женеве еще раз повторил, что введенные против России санкции останутся в силе.

Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд в интервью "Радио Свобода", которое она дала на следующий день после женевского саммита. Она сказала, возможна ли нормализация американо-российских отношений, если Кремль не изменит свое поведение в отношении Украины.

"Мы дали четко понять, и президент Байден еще раз повторил, что санкции, которые были введены против России из-за Украины, будут оставаться в силе и не будут ослабляться, пока Россия не изменит своей позиции в отношении Украины", – отметила Нуланд.

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Нуланд добавила, что США привержены суверенитету и территориальной целостности Украины и имеют сильные программы поддержки нашей страны, которые будут внедрять.

"Президент назвал Украину как страну, в отношении которого мы имеем большие разногласия с Россией, но, как вы и сказали, Соединенные Штаты твердо привержены – как мы и были уже несколько десятилетий – суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины. Мы имеем сильные программы поддержки Украины в области безопасности, экономического развития, антикоррупционных усилий, и все это будет продолжаться ", – сказала Нуланд.

Как сообщал OBOZREVATEL, на саммите в Женеве Байден заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.