Ветеран войны в Донбассе вручил Порошенко именную награду. Фото

Во время первых тактических сборов ОО "Res_Publika. Брати по зброї", которые состоялись 14 октября на Киевщине, доброволец, участник войны против российской агрессии Алексей Сокол вручил именную награду пятом президенту, лидеру партии "Европейская Солидарность" Петру Порошенко. Об этом сообщает сайт "ЕС".

"24 августа вы возглавили ходу. Мы шли вместе с вами. "Братья по оружию", ветераны, волонтеры, родители, жены, дети. Мы шли маршем, который для нас очень много значит. Он кому-то дался кровью, кому-то далсяь болью . И для нас он очень важен", – напомнил ветеран.

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"Награда "30 лет Независимости" – это единственная в мире именная медаль, которая вручается тем, кто приложил максимум усилий, чтобы Независимость была. И мы считаем, что вы не только заслуживаете, а вы должны ее иметь. Потому что для нас с 2014 года вы – тот, кто ведет нас вперед. Независимо от должности, которую вы занимаете. И я хочу сказать: друг президент, она ваша", – говорит Алексей Сокол.

Петр Порошенко поблагодарил ветеранов войны.

"Я счастлив сегодня получить эту награду. Для меня большая честь и большая гордость – сегодня быть среди вас. Мы держим порох сухим. Мы знаем, кто наш враг. Мы знаем, кого мы защищаем. И мы непобедимы", – подчеркнул Порошенко.

Как известно, на Покров, в День защитников и защитниц Украины состоялись первые тактические сборы ОО "Res_Publika. Брати по зброї". Эта общественная организация объединяет ветеранов войны против российской агрессии.

На сборы приехали более 300 участников из разных регионов нашего государства. Команды соревновались на полосе разведчика, демонстрировали навыки тактической медицины, минную безопасность и воздушную разведку.

Ветераны войны с Россией дали торжественную клятву народу Украины. Текст клятвы провозгласил координатор ОО "Res_Publika. Брати по зброї", ветеран войны, морской пехотинец Андрей Подлесный. Участники ОО присягнули придерживаться принципов боевого братства, уважать и поддерживать своих побратимов; через всю жизнь пронести верность Украине, своему народу и своим товарищам; всегда быть готовыми встать на защиту государства и народа с Украиной в сердце с оружием в руках.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Порошенко принял участие в тактических сборах ветеранов и предупредил власти о "красных линиях". Также пятый президент объяснил, зачем ездил на фронт: по словам Порошенко, он делал это не для пиара, а для того, чтобы объективно оценить существующие риски и угрозы.