Верещук открестилась от "посадок" коррупционеров Зеленским

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Ирина Верещук ответила на обвинения в адрес президента Владимира Зеленского по поводу его бездеятельности в борьбе с коррупцией в Украине.

Как заявила она в комментарии OBOZREVATEL, сажать коррупционеров не входит в обязанности главы государства. Однако во время предвыборной кампании он действительно обещал, что "весна придет, сажать будем", и народ это запомнил, подчеркнула нардеп.

"О борьбе с коррупцией, то стоит напомнить, что это не компетенция президента в соответствии с Конституцией Украины. Это вопрос больше юридический, однако с политической точки зрения, так президент, будучи кандидатом, обещал "весна придет, сажать будем". И общество это запомнило. И мы видим, что здесь мало результатов, мы не видим посадок. Поэтому вялые показатели борьбы с коррупцией не могут произвести впечатление на общество, что и приводит также к падению рейтингов. Подытоживая, имеем объективные обстоятельства (когда закономерно после завышенных ожиданий доверие населения падает) и субъективные обстоятельства (пандемия, война на востоке Украины, критика иногда неоправданная)", – сказала Верещук.

Сам Зеленский ранее также говорил, что не влияет на правоохранительные органы, чтобы выполнить свое предвыборное обещание о "посадках" коррупционеров. Он отметил, что правоохранительная система Украины нуждается в перезагрузке.

Как сообщил OBOZREVATEL, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, приоритеты президента США Джо Байдена и Зеленского по функционированию антикоррупционной инфраструктуры в Украине полностью совпадают.

Дипломат отметил, что именно Зеленский жесткое в Украине стал на защиту антикоррупционных органов и антикоррупционной инфраструктуры после решения Конституционного Суда относительно отмены ответственности за ложь в декларациях.