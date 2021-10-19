'Венецианка' рекомендовала изменить законопроект по реинтеграции Крыма и Донбасса. Все подробности

Венецианская комиссия рекомендовала изменить проект закона по реинтеграции временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса. В ВК дали рекомандации по улучшению документа.

Об этом говорится в заключении "Венецианки", передает "Европейская правда". В комиссии как раскритиковали, так и поддержали отдельные положения законопроекта.

ВК пишет, что недоработкой является то, что в документе предложено создать только общую правовую рамку для различных мероприятий переходного периода. В результате чего не является возможным сказать, какое влияние закон окажет в случае его принятия.

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К тому же указанный закон будет зависеть от других законов и подзаконных актов, которые необходимо будет разработать в дальнейшем.

"Из-за того, что нормы являются общими и размытыми,… проект больше напоминает политические указания, чем нормативно-правовой акт", – говорится в заключении.

В ВК добавили, что в законопроекте отменяют ряд законов, из-за чего создастся правовой вакуум по ряду вопросов, прежде всего по отношению Крыму и Севастополю.

Среди хорошего в "Венецианке" оценили, что документ основан на принципах международного права и учитывает потребности уязвимых групп общества.

ВК дала несколько советов относительно усовершенствования некоторых пунктов проекта закона:

В проекте закона нужно упорядочить в соответствии с международным правом положения об ответственности за уголовные преступления, что были совершенны в связи с оккупацией.

Пункт о люстрации необходимо доработать, ведь такой процесс не должен затрагивать выборные должности. К тому же люстрация должна быть под судебным контролем.

В законе должны быть указаны цели установления истины о всех совершенных преступления, а не только тех, которые совершили определенные субъекты конфликта.

В проекте закона нужно четко указать положения конвалидации документов, что были выданы на оккупированных территориях.

В законе нужно указать особый конституционный статус Крыма и Севастополя.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон об олигархах будет подписан. После его отправят на рассмотрение Венецианской комиссии.