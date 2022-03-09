Великобритания ввела уголовное наказание против любого российского самолета в ее воздушном пространстве

В Британии приняли решение приравнивать вхождение любого российского самолета в ее воздушное пространство к уголовному преступлению. Нарушителей будут задерживать.

Об этом сообщил министр транспорта страны Грант Шеппс на своей странице в Twitter. Он осудил власть России за преступные приказы о наступлении на украинское государство.

Британской чиновник подчеркнул, что друзья Путина не смогут жить спокойно, пока гибнут мирные жители Украины.

"Мы придушим способность друзей Путина продолжать жить нормальной жизнью, пока гибнут тысячи невинных людей", – заявил Шеппс.

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Отметим, что российским судам и судам, зафрахтованным российскими физическими или юридическими лицами также запрещено заходить в порты Великобритании.

Ранее министр обороны страны Бен Уоллес высказал убеждение, что Путин расходовал в войне в Украине все силы. Он считает, что с российской армией уже покончено. Также Уоллес уверил, что Великобритания поддержит Польшу, если это государство решит передать Украине истребители. При этом он предупредил, что это решение может поставить Польшу "на прямую линию огня".

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