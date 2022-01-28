Вашингтон требует единства в Украине – Порошенко об итогах встречи с делегацией Конгресса США

Делегация Конгресса США в рамках визита в Украину в пятницу, 28 января, встретилась с лидерами фракций Верховной Рады. Конгрессмены призвали политические силы внутри Украины объединиться перед угрозой широкомасштабного российского вторжения.

Об этом сообщил на брифинге по результатам встречи пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Он подчеркнул, что западные союзники упорно требуют единства внутри страны.

"Это была очень своевременная встреча. Визит такой представительной делегации Конгресса США во главе с главой Комитета по иностранным делам, представляющей и Демократическую, и Республиканскую партии, является символом двухпартийной поддержки, которую Украина имеет сейчас со стороны США. Это символ единства всего демократического мира вокруг помощи Украине.И первый месседж, который выразил глава делегации, глава Комитета по иностранным делам – тогда, как мы демонстрируем солидарность с Украиной всего мира, мы настойчиво требуем единства внутри страны.Это была первая фраза, и далее рефреном во всех выступлениях конгрессменов независимо от партий, было: пожалуйста, обеспечьте единство. Ни в коем случае нельзя допускать внутренних распрей", – отметил Порошенко.

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"Безусловно, я поддержал такой месседж, потому что только через единство мы можем сегодня сделать Украину сильнее. А если мы сделаем Украину сильнее, это будет позиция обеспечения мира, потому что на сильную Украину, которая имеет поддержку всего мира, для Путина будет очень опасно нападать ", – уверен пятый президент.

"Второй вопрос был – чем помочь. В конце прошлого года США прибавили 200 млн военной помощи, 300 млн долл. было сделано в первые недели этого года. Это уже 500, еще 500 млн будет срочно предоставлено по срочным дебатам в случае начала агрессии. И сейчас обсуждается еще дополнительно 300 млн.", – сообщил Петр Порошенко.

"Был вопрос: что делает Украина? Если мы делаем единство в мире, где единство внутри Украины? Если 1,2 млрд евро дает Еврокомиссия макрофинансовой помощи, США начинают обсуждать кредитные гарантии именно в такой форме, как мы разработали и представили в 2014-2015 гг. годах со стороны США.

Моя позиция – Украина со своей стороны должна принять изменения в бюджет и, наконец, выделить 50 млрд гривен для украинской армии. Для того чтобы украинский воин получал вне фронта 25 тысяч, а на фронте – 50 тысяч гривен в месяц", – считает Петр Порошенко.

"Надо обеспечить формирование стратегических резервов, которые позволят нам срочно отреагировать в случае начала агрессии. Обеспечить Государственный оборонный заказ и развертывание первой очереди резерва. Это не паника. Это абсолютно спокойный, но компетентный, профессиональный и опытный подход, как остановить Путина. Дипломатия и сильная армия. Можно наоборот – сильная армия и дипломатия", – подчеркнул Порошенко.

"Я очень благодарен нашим партнерам из США, что такой подход был полностью поддержан", – подытожил пятый президент.