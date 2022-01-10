В Верховной Раде отсутствуют документы по 'подозрению' Порошенко, – Геращенко

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук не получал никакой информации от ГБР и ГПУ по поводу так называемого "подозрения" Петру Порошенко. Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

"Очередная констатация лжи ГБР и ГПУ по так называемому "делу Петра Порошенко" и грубому нарушению закона. В конце декабря мы обратились к Главе ВР Руслану Стефанчуку с запросом, получал ли он официальную информацию о якобы вручении "подозрения" Пятому президенту Украины. Уважаемый господин спикер проинформировал нас с Артуром Герасимовым, что ничего подобного не получал", – напомнила Геращенко.

"В тот же день репрессивные органы выдали лживую информацию, что якобы ГПУ еще 20 декабря отправил в ВР соответствующее письмо. И вот имеем официальный ответ от Председателя ВР, который на 29 декабря никаких сообщений от репрессивных органов не получал", – констатирует Ирина Геращенко .

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Как известно, согласно статье 482-2 УПК Украины, орган или должностные лица, уведомившие народного депутата Украины о подозрении, обязаны немедленно, но не позднее 24 часов с момента совершения таких действий, сообщить об этом Председателю Верховной Рады Украины.

"Вруны. Фальсификаторы. Служки Банковой. Это я о ГПУ и ГБР. Господину Главе спасибо за честный ответ", – резюмирует сопредседатель фракции.