В Верховной Раде должны до 25 января назначить внеочередные местные выборы в Украине – ОПОРА

До 25 января 2022 года Верховная Рада должна назначить внеочередные выборы городских председателей Кривого Рога и Золотоноши, а также поселкового председателя (Киевская область), чтобы они состоялись в определенный законодательством срок — 27 марта 2022 года. Есть выводы профильного комитета по назначению таких выборов и зарегистрированы соответствующие проекты постановлений, сообщает "Опора".

15 августа мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым в собственном доме. 25 августа Криворожский городской совет принял к сведению факт досрочного прекращения полномочий Павлова как городского головы в связи со смертью. 8 сентября секретарь Криворожского городского совета Юрий Вилкул поднял перед парламентом вопрос о назначении внеочередных выборов городского головы.

22 сентября Комитет Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту назначить внеочередные выборы криворожского городского головы на 27 марта 2022 года.

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12 октября владыческий поселковый голова Александр Ференец сложил полномочия по собственному желанию. В этот же день поселковый совет принял решение о досрочном прекращении его полномочий. 23 октября секретарь поссовета обратилась в парламент о назначении внеочередных выборов. 6 декабря профильный Комитет Верховной Рады рекомендовал назначить выборы поселкового головы на воскресенье, 27 марта 2022 года.

Мэр Золотоноши Виталий Войцеховский стал народным депутатом по результатам промежуточных выборов 31 октября в округе №197. 10 ноября Войцеховский обратился с заявлением о сложении полномочий, а 11 ноября Золотоношский городской совет досрочно их прекратил. 16 ноября секретарь городского совета обратилась в парламент с ходатайством о назначении внеочередных выборов. 6 декабря профильный Комитет рекомендовал Верховной Раде назначить внеочередные выборы золотоношского городского головы.

Часть 3 статьи 42 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" предусматривает, что не позднее чем на 15 день после увольнения с должности или смерти сельского, поселкового, городского головы лицо, которое в настоящее время в соответствии с законом осуществляет полномочия сельского, поселкового, городского председателя, обращается в Верховную Раду Украины с ходатайством о назначении внеочередных выборов сельского, поселкового, городского головы. Такое ходатайство рассматривается Верховной Радой Украины не позднее 90-дневного срока со дня досрочного прекращения полномочий соответствующего городского головы, о чем парламентом согласно ч. 3 ст. 194 Избирательного кодекса принимается решение.

Согласно ч. 1 ст. 5 Избирательного кодекса, внеочередные местные выборы, промежуточные, первые дополнительные выборы проводятся дважды в год — в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

Согласно ч. 1 ст. 195 Избирательного кодекса, внеочередные местные выборы назначаются не позднее чем за 60 дней до дня выборов, а избирательный процесс начинается за 50 дней до дня внеочередных местных выборов.

Следовательно, если Верховная Рада не примет решения о внеочередных выборах до конца января 2022 (за 60 дней до дня голосования, то есть до 25 января 2022), такие выборы не смогут состояться 27 марта 2022 года.

Отметим, что согласно календарному плану сессии парламента 17 декабря последний пленарный день в этом году, а продолжат работу депутаты с 18 января 2022 года. Именно эти недели с 14 по 17 декабря и с 18 по 21 января ключевые для того, чтобы парламент выполнил свою функцию и вовремя назначил местные выборы, которых ждут в этих общинах.