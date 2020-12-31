В Украину запретили ввоз российских пропагандистских книг: список

Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания в 2020 году запретил ввоз в Украину из России шести книг из-за пропаганды страны-агрессора и 18 – из-за призывов к ликвидации независимости.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на официальный ответ Госкомтелерадио. Кроме того, в некоторых из них содержалась запрещенная тоталитарная символика.

Из-за российской пропаганды разрешение на ввоз не получило издательство "Азбука-Аттикус" – на детские книги "Транспорт" серии "Развиваем малыша", "Копилка бесценных знаний: Изобретения, факты, открытия" и "А почему небо голубое?" автора Эрика Матиева.

Еще три книги, запрещенные к ввозу и реализации в нашей стране, выпустила "Мозаика-синтез". Это два издания книги "Время, пространство" и "Школа семи гномов. Уроки грамоты", их автор – Дарья Денисова.

В списке 18 российских книг, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины и разжигание вражды, оказались:

"Удар русских богов" Владимира Истархова;

"Месье Путин: Взгляд из Франции" Фредерика Понса;

"Кто сбил малайзийский "Боинг". Провокация века" Юрия Мухина;

"Некоторые не попадут в ад" Захара Прилепина;

"Дым над Украиной" Владимира Жириновского;

"Интервью с Владимиром Путиным" Оливера Стоуна;

"Посетитель" Михаила Манченко;

"Мститель Донбасса" Александра Пересвета;

"Antidote. Опыт критики антирусской мифологии" Алексея Конрадова и другие.

В 2019 году Госкомтелерадио более двух тысяч раз отказывало во ввозе в Украину российских книг, из них 151 имела антиукраинское содержание.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что некоторые СМИ в Италии под влиянием российской пропаганды приравнивали высказывание "Слава Украине" или вышиванку к неонацизму и фашизму.

Об этом рассказал нацгвардеец Виталий Маркив, который три с половиной года провел в итальянской тюрьме, позже его полностью оправдали и освободили.