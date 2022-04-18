В Украине предлагают запретить распространение информации об оборонных предприятиях: названа причина

В Украине предложили запретить распространение информации об оборонных предприятиях. Соответствующий законопроект №7296 "О внесении изменений в Закон Украины "О правовом режиме военного положения" уже зарегистрировали в Верховной Раде.

Ожидается, что запрет распространения этих данных поможет обезопасить сотрудников таких предприятий. Об этом сообщила народный депутат партии "Слуга народа", представитель Парламента в КСУ Ольга Совгиря.

Текст законопроекта и сопроводительные документы на сайте Рады пока отсутствуют.

По словам Совгири, документ подразумевает, что военные администрации получат полномочия определять перечень предприятий, которые производят продукцию, а также выполняют работы и оказывают услуги оборонного назначения.

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Таким предприятиям в условиях военного положения будет запрещено обнародовать и распространять информацию о режиме своей работы, численности и штате работников, их условиях труда, продолжительности рабочего времени и отдыха, а также объема и номенклатуры продукции, работ, услуг.

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