В Украине объявили о мобилизации резервистов в особый период: кому нужно обратиться в военкоматы

Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля заявил о призыве резервистов в особый период. На военную службу будут призваны те, кто зачислен в военный оперативный резерв.

По словам президента, необходимо повысить готовность войска Украины "ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке". OBOZREVATEL рассказывает, кого именно призовут в армию.

По закону, в особый период в армию должны быть призваны украинцы, которые заключили контракты о прохождении службы в военном резерве и/или были зачислены в военный оперативный резерв. Данный процесс не является мобилизацией граждан.

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Решение о призыве резервистов в особый период должен принимать Верховный Главнокомандующий, то есть президент Украины, по представлению Главнокомандующего ВСУ.

Призыв в особый период касается:

бывших участников АТО и ООС;

бывших военных срочной службы, военной службы по призыву по мобилизации, на особый период;

резервистов, внесенных в Единый госреестр призывников, военнообязанных и резервистов.

В течение суток после подписания указа о призыве резервистов в особый период таким гражданам необходимо явиться в центры комплектования и социальной поддержки или в воинские части.

Командование Сухопутных войск ВСУ уточнило, что призваны будут резервисты от 18 до 60 лет – офицеры, рядовой и сержантский состав. Максимальный срок службы – один год. Призыв резервистов начинается уже в среду, 23 февраля.

По закону призыв не коснется резервистов, которые:

по состоянию здоровья признаны непригодными к военной службе;

достигли максимального возраста пребывания в резерве, или время, оставшееся до достижения максимального возраста пребывания в резерве, меньше срока призыва;

отслужили военную службы по призыву резервистов в особый период в установленных сроках или с момента их увольнения прошло меньше года.

Кроме того, не будут призываться резервисты, у которых есть близкие или родные, которые погибли или пропали без вести на востоке Украины; которые содержат некоторые категории лиц, в том числе инвалидов; учатся или преподают в определенных учебных заведениях; которые являются депутатами Верховной Рады или Верховного совета АР Крым.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве прошли сборы резервистов. В учениях поучаствовали сотни человек, которые продемонстрировали свою готовность защищать страну.