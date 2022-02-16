В Украине депутатам и министрам могут запретить выезжать из страны во время военного положения. Детали законопроекта

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В Украине депутатам и министрам могут запретить выезжать из страны во время военного положения. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде 15 февраля.

Об этом говорится на сайте парламента. Название документа – "О внесении изменений в некоторые законы Украины о запрете выезда за границу некоторым категориям лиц на период военного положения".

Инициаторами законопроекта выступила практически вся фракция "Слуга народа". Авторы отметили, что его цель – обеспечение бесперебойности функционирования государственного аппарата, предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в условиях правового режима военного положения.

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Документом предлагается установить, что в период военного положения запрещается выезд из Украины:

членов Кабинета министров Украины, первых заместителей и заместителей министров;

народных депутатов Украины;

председателей местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей;

государственных служащих, занимающих должности государственной службы категории "А", руководителей центральных органов исполнительной власти, в том числе центральных органов исполнительной власти со специальным статусом и других центральных органов исполнительной власти;

военнослужащих Вооруженных сил Украины и других военных формирований, образованных согласно закону;

лиц рядового и начальствующего состава правоохранительных органов Украины;

руководителей предприятий, учреждений и организаций, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности;

руководителей предприятий, учреждений и организаций, которые ведут деятельность, связанную с обеспечением безопасности и устойчивости критической инфраструктуры.

Определенные выше лица смогут выезжать из страны для осуществления своих полномочий только на основании распоряжения президента Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне риска широкомасштабной агрессии Российской Федерации против Украины олигархи массово покидают страну. Украинцы скорее обрадовались таким новостям и пожелали им "не возвращаться".

Глава украинского государства Владимир Зеленский предупредил народных депутатов и бизнесменов, выехавших из страны, что их будут ожидать последствия. Президент призвал их вернуться в течение суток, иначе руководству государства придется "делать выводы".

Он также обратился к олигархам и отметил, что Украина не будет влиять на бизнес. Однако Зеленский считает, что они должны вернуться к сотрудникам своих предприятий.