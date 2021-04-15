В Турции заявили, что одинаково относятся к Украине и России

Турция одинаково заинтересована в хороших отношениях как с Украиной, так и с Россией. Поэтому она надеется на мирное урегулирование конфликта между двумя странам.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пишет NTV. Дипломат подчеркнул, что позиция его страны в этом плане неизменна.

"При желании Черное море можно превратить в море мира. Мы поддерживаем это. Сейчас напряженность между Украиной и Россией препятствует этому", – сказал он.

"Отношения Турции как с Россией, так и с Украиной прекрасны. У нас одно и то же предложение к двум странам по урегулированию проблемы мирным путем. Позиция Турции ясна. Мы будем рады смягчению", – добавил Чавушоглу.

Напомним, президенты Украины и Турции, Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган, 10 апреля провели переговоры, во время которых турецкий лидер заверил, что его страна не будет признавать оккупированный Крым российским. Кроме того, стороны обсудили эскалацию на востоке и вопросы стратегического партнерства.

Показательно, что Эрдоган поддержал намерение Украины в ближайшее время получить план действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне встречи с Зеленским Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным по поводу ситуации на Донбассе.