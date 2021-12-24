В Турции заявили, что не останутся в стороне в вопросе Украины: в Кремле ответили

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не останется в стороне в вопросе конфликта между Российской Федерацией и Украиной. По его словам, этот конфликт достиг опасного уровня.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Чавушоглу, отметив, что Турция является союзником НАТО. Об этом сообщают издание "Sputnik Турция" и Газета.ru.

"Мы не будем игнорировать наши принципы и наши тесные отношения с Украиной только потому, что у нас обширные отношения с Россией", — заявил глава МИД Турции.

Он добавил, что в сложной ситуации Анкара будет делать то, чего требует дух времени и национальная безопасность Турции. По словам главы турецкого МИД, это тяжелая работа, но для этого нужна дипломатия

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Со своей стороны Песков заявил, что сложности есть якобы не между Москвой и Киевом, а между Америкой и Россией, а также между РФ и НАТО.

"Турция - союзник НАТО. Страны НАТО занимают разную позицию. Есть страны, которые занимают крайние позиции, недружественные нам. Есть склонные к тому, чтобы учитывать реальную озабоченность РФ. Такие страны могут внести позитив", — добавил он.

Напомним, недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов стать посредником между Киевом и Москвой, чтобы привести отношения двух враждующих столиц к мирному урегулированию.

Отметим, что турецкий лидер с самого начала оккупации Крыма Россией придерживался позиции открытого непризнания силовых методов Кремля и по-прежнему называет полуостров украинским.

Тем временем Россия продолжает стягивать артиллерию к линии столкновения на Донбассе. Американская разведка подтвердила, что Россия может совершить вторжение в Украину уже в начале следующего года. Атака может происходить в три этапа, а план-максимум Кремля – это захват двух третей территории нашей страны вместе с Киевом.

Ранее президент Путин заявил, что Россия не отступит в противостоянии с США. По его словам, РФ будет вынуждена дать жесткий ответ, если Запад не откажется от своей "агрессивной линии".