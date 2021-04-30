В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят закон об электрошокерах и коллапс с COVID-19 в Индии
В пятницу, 30 апреля, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии разберутся, как повлияет на развитие Украины смена руководства "Нафтогаза" и какие последствия будет иметь коллапс с COVID-19 в Индии.
Кроме того, гости студии обсудят вопросы применения электрошокеров правоохранителями. Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
В частности, в студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:
Какие последствия для мира и Украины несет катастрофа с коронавирусом в Индии?
Почему сменили главу "Нафтогаза" и каким образом это может повлиять на страну?
Нужно ли расширить полномочия полиции на применение электрошокеров?
Гости студии:
Пятрас Ауштрявичюс, депутат Европейского парламента от Литвы,
Юрий Витренко, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины";
Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;
Алексей Билошицкий, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции;
Давид Арахамия, глава фракции партии "Слуга народа";
Сергей Соболев, заместитель председателя фракции партии "Батьківщина";
Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская солидарность";
Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь";
Инна Совсун, народный депутат, "Голос", член Комитета ВР Украины по вопросам энергетики и ЖКХ;
Александра Устинова, народный депутат, "Голос", член Комитета ВР Украины по вопросам правоохранительной деятельности;
Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016-2018);
Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital;
Наталья Виноград, заведующий кафедрой эпидемиологии ЛНМУ;
Михаил Фаворов, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии (Атланта, США);
Борис Брыль, врач-анестезиолог медицинского центра (Тель-Авив, Израиль).