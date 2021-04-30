В 'Свободе слова Савика Шустера' обсудят закон об электрошокерах и коллапс с COVID-19 в Индии

В пятницу, 30 апреля, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии разберутся, как повлияет на развитие Украины смена руководства "Нафтогаза" и какие последствия будет иметь коллапс с COVID-19 в Индии.

Кроме того, гости студии обсудят вопросы применения электрошокеров правоохранителями. Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

В частности, в студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

Какие последствия для мира и Украины несет катастрофа с коронавирусом в Индии?

Почему сменили главу "Нафтогаза" и каким образом это может повлиять на страну?

Нужно ли расширить полномочия полиции на применение электрошокеров?

Гости студии:

Пятрас Ауштрявичюс, депутат Европейского парламента от Литвы,

Юрий Витренко, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины";

Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;

Алексей Билошицкий, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции;

Давид Арахамия, глава фракции партии "Слуга народа";

Сергей Соболев, заместитель председателя фракции партии "Батьківщина";

Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская солидарность";

Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь";

Инна Совсун, народный депутат, "Голос", член Комитета ВР Украины по вопросам энергетики и ЖКХ;

Александра Устинова, народный депутат, "Голос", член Комитета ВР Украины по вопросам правоохранительной деятельности;

Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016-2018);

Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital;

Наталья Виноград, заведующий кафедрой эпидемиологии ЛНМУ;

Михаил Фаворов, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии (Атланта, США);

Борис Брыль, врач-анестезиолог медицинского центра (Тель-Авив, Израиль).