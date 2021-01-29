В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят вакцинацию от COVID-19 и закон о референдуме
В пятницу, 29 января, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят вопросы, которые касаются вакцинации украинцев от COVID-19, а также принятого Радой законопроекта о референдуме.
Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:
Когда наконец начнется вакцинация населения Украины?
Почему в Украине до сих пор нет ни одной вакцины от COVID-19?
Нужен ли нам закон о референдуме?
Действительно ли украинцы смогут решать общегосударственные вопросы?
Гости студии:
Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;
Руслан Стефанчук, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины;
Юлия Тимошенко, лидер партии "Батьківщина";
Федор Вениславский, народный депутат, "Слуга народа", представитель президента Украины в Конституционном Суде;
Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "Европейская солидарность";
Сергей Рахманин, народный депутат, "Голос";
Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь";
Ольга Стефанишина, народный депутат, "Голос", член Комитета ВР Украины по вопросам здоровья нации;
Екатерина Булавинова, врач инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ в Украине;
Наталья Виноград, заведующий кафедрой эпидемиологии ЛНМУ;
Михаил Фаворов, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии (Атланта, США);
Лилия Чуб, директор клиники семейной медицины (Дубай, ОАЭ)
Борис Брыль, врач-анестезиолог медицинского центра "Рамат Авив" (Тель-Авив, Израиль).