В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят вакцинацию от COVID-19 и закон о референдуме

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Политика
814
В 'Свободе слова Савика Шустера' обсудят вакцинацию от COVID-19 и закон о референдуме

В пятницу, 29 января, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят вопросы, которые касаются вакцинации украинцев от COVID-19, а также принятого Радой законопроекта о референдуме.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

  • Когда наконец начнется вакцинация населения Украины?

  • Почему в Украине до сих пор нет ни одной вакцины от COVID-19?

  • Нужен ли нам закон о референдуме?

  • Действительно ли украинцы смогут решать общегосударственные вопросы?

Гости студии:

  • Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;

  • Руслан Стефанчук, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины;

  • Юлия Тимошенко, лидер партии "Батьківщина";

  • Федор Вениславский, народный депутат, "Слуга народа", представитель президента Украины в Конституционном Суде;

  • Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "Европейская солидарность";

  • Сергей Рахманин, народный депутат, "Голос";

  • Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь";

  • Ольга Стефанишина, народный депутат, "Голос", член Комитета ВР Украины по вопросам здоровья нации;

  • Екатерина Булавинова, врач инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ в Украине;

  • Наталья Виноград, заведующий кафедрой эпидемиологии ЛНМУ;

  • Михаил Фаворов, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии (Атланта, США);

  • Лилия Чуб, директор клиники семейной медицины (Дубай, ОАЭ)

  • Борис Брыль, врач-анестезиолог медицинского центра "Рамат Авив" (Тель-Авив, Израиль).

УкраинаСвобода слова Савика ШустераСавик Шустер