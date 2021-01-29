В 'Свободе слова Савика Шустера' обсудят вакцинацию от COVID-19 и закон о референдуме

В пятницу, 29 января, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят вопросы, которые касаются вакцинации украинцев от COVID-19, а также принятого Радой законопроекта о референдуме.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

Когда наконец начнется вакцинация населения Украины?

Почему в Украине до сих пор нет ни одной вакцины от COVID-19?

Нужен ли нам закон о референдуме?

Действительно ли украинцы смогут решать общегосударственные вопросы?

Гости студии: