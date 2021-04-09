В США объяснили, почему Байден назвал Путина убийцей, но продолжил сотрудничество с Россией

В вопросе отношений с Россией Белый дом придерживается принципа "прагматизма", поэтому президент Джо Байден допускает резкое заявление, но готов к сотрудничеству "в сферах, представляющих взаимный интерес".

Об этом рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью Дэвиду Игнатиусу для газеты The Washington Post. Так он прокомментировал заявление Байдена о "Путине-убийце".

"Он четко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она делает, и одновременно он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес", – пояснил Блинкен.

Он также сказал, что "обеспокоен" решением Путина о переброске тысячи военных и единиц тяжелого вооружения к украинской границе. По словам Блинкена, в США опасаются, что это попытка "спровоцировать украинцев и испытать Вашингтон – и что это может перерасти в нечто гораздо опаснее".

Напомним, во время одного из телеинтервью Байден заявил, что считает Путина "убийцей". Также президент США обвинил лидера страны-агрессора в попытках очернить его репутацию.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Путин со своей стороны на категоричную позицию президента США отреагировал довольно странно: он пожелал Байдену здоровья и процитировал детскую поговорку: "Кто как обзывается, тот так называется".