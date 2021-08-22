В России признали заслуги Филатова и Корбана в борьбе за Украину

Правительство России обновило свой "санкционный список" против официальных лиц Украины. В него включены и лидеры громады Днепра – мэр Борис Филатов и глава общественного совета при мэрии Геннадий Корбан.

Об этом сообщило издание "Днепровская панорама". Как известно, начиная с 2014 года Борис Филатов и Геннадий Корбан, работая в Днепровской ОГА, организовали эффективную оборону области и всей страны от "гибридной войны" и агрессии северного соседа.

Именно они тогда внесли огромный вклад в создание новой украинской армии, спасение и лечение защитников Украины в Днепре, поддерживали развитие волонтерского движения и массовый подъем патриотизма в Днепре и по всей стране.

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Под санкции попали и другие политические лидеры украинского государства - глава МИД Дмитрий Кулеба, руководитель СНБО Алексей Данилов, глава ВР Дмитрий Разумков, председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, народные депутаты, всего - 922 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Данилов и Дмитрий Кулеба с радостью восприняли информацию о том, что попали в немилость Кремля и очутились в списке лиц, на которых Москва наложила санкции.