В России пригрозили 'сильным' ответом на новые санкции США

В России пригрозили США "сильным ответом" на новые американские антироссийские санкции. Напомним, эти меры Штатов – это последствие признания Россией "независимости" "Л/ДНР".

В Москве же считают, что США посредством таких ограничений якобы хотят изменить курс России и "помешать развитию ее экономики". Об этом сказано в заявлении на сайте Министерства иностранный дел РФ.

Там также добавили, что действия американской стороны – "неэффективны и контрпродуктивны с точки зрения американских же интересов". А Россия якобы всегда может минимизировать ей наносимый ущерб.

"Сомнений быть не должно – на санкции будет дан сильный ответ, не обязательно симметричный, но выверенный и чувствительный для американской стороны", – сказано в сообщении МИДа.

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В России также обвинили Америку в том, что в ее арсенале внешней политики "не осталось иных средств, кроме шантажа, запугивания и угроз". На РФ они якобы не действуют, заявили в МИД.

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что они открыты к дипломатии, которая будет основана на принципах взаимного уважения, равноправия и учета интересов друг друга.

Напомним: под ограничения со стороны США попал внешний долг РФ. Это означает, что Россия теперь не сможет брать кредиты или торговать на международных рынках своими гособлигациями. Детальнее о санкциях США – читайте в материале.

В то же время, в Министерстве финансов США разъяснили, что будет включать в себя пакет американский санкций против России из-за признания Путиным "независимости" оккупированных территорий Донбасса. Ограничения будут касаться детей некоторых российских чиновников, а также 42 компаний.

Как писал OBOZREVATEL ранее, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что под санкции попал 351 депутат нелегитимной Госдумы – все, кто голосовал за признание "независимости" "Л/ДНР".