В России отреагировали на слова Зеленского о будущем Донбасса и заговорили о 'красных линиях'

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что жители Донбасса, осознающие себя русскими, должны покинуть страну и уехать в Россию. По мнению Захаровой, Зеленский там образом "кидает камень раздора".

Спикер внешнеполитического ведомства РФ в Telegram заявила, что покинуть Украину должны те, кто "рвется в ЕС и НАТО", так как, по ее мнению, у украинского государства нет шансов стать полноправными участниками этих политических образований. Она же считает, что украинцев на Западе ждет роль "прислуги и сиделок".

"Киевский режим перешёл все красные линии, отделяющие национальную политику от национализма", - написала Захарова.

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По ее мнению, единственная страна, которая может принести на территорию Украины свет и цивилизацию - это Россия.

"Россия и русская цивилизация будет расти вверх, будет все строить, однозначно. Украина в нынешнем виде - в оккупированном, в отрезанном от России не имеет никаких перспектив", - высказала свое видение спикер российского МИДа.

В свою очередь, она призвала тех, кто чувствует себя русскими, оставаться в Украине и "ждать деоккупации".

Также Захарова заявила, что коренным жителям Украины якобы нет смысла держаться за землю, потому что "киевский режим продает ее иностранцам".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский лидер Владимир Зеленский обратился к жителям оккупированной части Донбасса и заявил, что те, кто выступает за Россию, делают большую ошибку, оставаясь жить в "Л/ДНР".