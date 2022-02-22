В России назвали стопроцентной вероятность ввода войск в 'ЛДНР'

Депутат российской нелегитимной Государственной думы Леонид Калашников оценил возможность введения войск России на оккупированною территорию Донбасса. Он сказал, что это может произойти со стопроцентной вероятностью.

Об этом пишет российской пропагандистское издание РИА Новости. Войска, как отметил представитель страны-агрессора могут ввести в ОРДЛО после ратификации договоров с псевдореспубликами.

Отметим, что в сети обнародовали два указа Владимира Путина, которыми он признает "независимость" "ДНР" и "ЛНР". В пунктах №4 обоих "документов" говорится о введении российских войск на оккупированные территории еще до подписания с главарями террористов договоров о дружбе сотрудничестве.

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В указах сказано, что российское министерство обороны должно обеспечить в "ДНР" и "ЛНР" "осуществление ВС РФ функций по поддержанию мира". Фактически речь идет об официальном введении войск РФ на оккупированные украинские территории.

Западные страны отреагировали на решение президент России Владимира Путина признать самопровозглашенные образования "ЛНР" и "ДНР". Все они осудили российского руководство и пообещали ввести санкции против Москвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге заявил, что Украина официально не признает "независимость" террористических "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе и будет выполнять все свои обязательства перед жителями неподконтрольных территорий.