В России анонсировали новое выступление жены близкого к Зеленскому блогера Лещенко

Московский клуб Mutabor анонсировал на 18 декабря новое выступление Анастасии Топольской – жены близкого к Владимиру Зеленскому блогера и неформального рупора власти Сергея Лещенко. Об этом говорится на сайте московского клуба.

Эту информацию подтверждает агентство Resident Advisor, которое занимается организацией московского выступления Топольской (DJ Nastia).

На данный момент страница с анонсом выступления Топольской в Москве не доступна, однако скрин анонса опубликовало издание "Буквы".

Предыдущее выступление Топольской в Москве 8-9 мая возмутило активную часть украинского общества.

Комментируя майскую поездку жены в Россию, Лещенко заявил, что его жена стала жертвой спланированных атак "информационных киллеров, выполняющих заказы олигархов", с которыми Лещенко "воюет".

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Ранее СМИ сообщали, что с ноября Лещенко стал куратором информационной политики Офиса президента, перебрав на себя часть функций советника руководителя ОП Михаила Подоляка.