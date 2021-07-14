В Раде созвали внеочередное заседание: что рассмотрят

В среду, 14 июля, в Верховной Раде состоится внеочередное заседание. Его созвал своим распоряжением спикер парламента Дмитрий Разумков по требованию 156 народных депутатов.

Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Заседание начнется в 14:00 (чтобы посмотреть документ, доскролльте до конца страницы).

Будут рассмотрены два законопроекта:

о внесении изменений в Закон Украины о Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений в отношении гарантий прав украинских и иностранных инвесторов (№5141);

о внесении изменений в раздел XI "Переходные положения" Закона Украины "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции" (№5440).

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июля по инициативе президента Украины Владимира Зеленского было созвано внеочередное заседание Верховной Рады. Депутаты рассмотрели законопроект о легализации медицинского каннабиса, но голосов для его принятия не хватило.