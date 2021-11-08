В Раде планируют ввести должность диджитал-директора: среди его обязанностей – съемка для TikTok

В украинском парламенте могут ввести должность диджитал-директора. Его обязанностью будет освещать работу Верховной Рады в социальных сетях.

Об этом пишет издание "Бабель" со ссылкой на собственные источники в парламенте. Журналисты уточнили, что речь идет о съемке видео о работе народных депутатов также и для социальной сети TikTok.

Кроме того, диджитал-директор якобы сможет приглашать в Верховную Раду известных тиктокеров для экскурсий.

Собеседники издания отметили, что, возможно, должность будет занимать человек из партийного офиса "Слуги народа". При этом они не уточнили, когда именно в парламенте введут такую должность.

Видео дня

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине на сайтах по поиску работы все чаще стали появляться вакансии TikTok-специалистов. Средняя зарплата в стране для них составляет 19,6 тыс. грн, а в Киеве платят до 29 тыс. грн. В частности речь идет о TikTok-продюсерах, помощниках TikTok-блогера, Direct-менеджерах, разработчиках AR-масок. Подробнее об этом – в материале.

TikTok – сервис для создания и просмотра коротких видео. Он был запущен в сентябре 2016, но уже стал очень популярным за последние пять лет. Как свидетельствует статистика, на январь текущего года платформа имела 689 млн активных пользователей в месяц по всему миру. В 2020 году TikTok стал самым популярным приложением в мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко решил сложить полномочия главы политической партии "Слуга народа". Причиной послужило его желание глубже сосредоточиться над реформой работы парламента на нынешней должности в ВР.