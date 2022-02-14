В Польше заявили, что не планируют эвакуациию своих дипломатов из Украины

На фоне усиления российской агрессии Польша пока не панирует проводить эвакуацию своих дипломатов из Киева. Вместе с тем такое решение будет принято при необходимости.

В случае же "нападения РФ на Украину демократическое международное сообщество ответит Кремлю жесткими санкциями". Об этом заявил официальный представитель польского правительства Петр Мюллер в комментарии Polsat News.

"Когда мы были в Киеве, то дали четкий сигнал, что такие решения (об эвакуации дипломатов. – Ред.) будут приниматься тогда, когда это будет необходимо", – сказал он.

По его словам, в Украине много поляков, поэтому дипломатические представительства там играют "очень важную роль".

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На вопрос, рассматривает ли Польша возможность отправки призыва своим гражданам покинуть Украину, представитель правительства ответил, что ныне есть только коммюнике. Оно гласит: "не ездить в Украину, если в этом нет необходимости".

"Если кто-то хочет уехать, это его личное решение. Также следует помнить, что в Украине проживает много поляков. Дело не в том, что они остаются там временно", – подчеркнул Мюллер.

По его словам, польское правительство в первую очередь ориентируется на то, чтобы должным образом обезопасить страну-соседа, поскольку "безопасная Украина – это и безопасная Польша".

"Именно поэтому мы и многие наши союзники решили поддержать украинское государство военной техникой и другими необходимыми материалами – чтобы попытаться отразить эту атаку в случае возможного нападения со стороны России", – пояснил он.

Кроме этого, добавил Мюллер, Кремлю пытаются послать четкий сигнал о том, что в случае вторжения "все демократическое международное сообщество "ответит однозначными, очень негативными экономическими ограничениями", которые очень сильно ударят по стране-агрессору.

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