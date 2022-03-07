В Польше заявили, что еще не приняли решение относительно отправки в Украину истребителей

В правительстве Польши заявили, что еще не принимали решения о передаче украинскому государству своих военных истребителей для защиты от российских оккупантов. Речь идет о самолетах советского производства МиГ-29.

Об этом в воскресенье, 6 марта, сказал спикер польского правительства Петр Мюллер во время брифинга в Варшаве, передает "Укринформ". По его словам, дискуссия по сферам действий НАТО еще продолжается.

"Никакие решения в этом вопросе не приняты", – подчеркнул Мюллер.

Он также опроверг данные о боевых вылетах над Украиной военных самолетов с польских аэродромов. Мюллер добавил, что Польша передала Вооруженным силам Украины сотни грузовиков с помощью.

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Отметим, что накануне в канцелярии премьер-министра Польши заявили, что страна не будет предоставлять Украине истребителей и не планирует разрешать использование своих аэропортов. Ранее у The Wall Street Journal появилась информация о том, что Польша может поставить Украине истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25. Взамен она якобы могла получить от США истребители F-16.

Как сообщал OBOZREVATEL, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон разрешил странам НАТО поставлять военные самолеты-истребители Украины с целью поддержать ее в войне против российского агрессора.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! Мы имеем поддержку от партнеров, а на россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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