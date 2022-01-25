В Польше оценили риск агрессии РФ против их страны и заявили, что рассчитывают на "общий европейский фронт"

В Польше не увидели сигналов возможного нападения Российской Федерации на их страну. Власти продолжают предпринимать дипломатические действия для сдерживания России.

Об этом заявил в комментарии Polska Agencja Prasowa представитель правительства Польши Петр Мюллер. По его словам, Совет министров действует на международной арене, чтобы отпугнуть РФ от подобного поведения.

"На данный момент у нас нет сигналов о том, что Польша должна стать непосредственной жертвой военных действий России", – сказал Мюллер.

По его мнению, страна уже стала жертвой в случае ситуации с мигранатами на польско-беларусской границе.

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Чиновник напомнил, что партия "Право и справедливость" на следующей сессии Сейма предложит резолюцию, призывающую страны НАТО и Евросоюз объединиться с Украиной перед лицом российской агрессии.

"Здесь мы рассчитываем в первую очередь на общий европейский фронт", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, монополист "Газпром" остановил поставки газа в Польшу через Украину. Причем транзит в эту страну через украинскую ГТС не производится еще с 19 января.

Кроме того, "Газпром" не забронировал на февраль дополнительные транзитные мощности через Украину.