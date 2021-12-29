В партийных рейтингах лидируют команды Порошенко и Шуляк, – исследование

В партийных рейтингах к концу 2021 года лидируют партии "Слуга народа" и "Европейская Солидарность". Такие данные обнародовали социологи во время пресс-конференции "Новогодние надежды и неожиданности: с какими чувствами и мнениями украинцы провожают старый и встречают Новый год". Организатором исследования является Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова.

Если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, "Слуга народа" получает 20,5% пришедших на выборы респондентов и определились с голосом. "Европейская Солидарность" имеет 17% поддержки.

"Слуга народа" доминирует среди младших избирателей (до 30 лет), но с ростом возраста респондентов ее поддержка уменьшается. Партию "Европейская Солидарность" больше поддерживают избиратели с высшим уровнем образования и, как правило, более состоятельные. Больше избирателей "ЕС" проживает на Западе и, частично, в Центре.

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Третье место делят "Батькивщына" (10,5%), потенциальная партия "Умная политика" (10,5%) и "Оппозиционная платформа "За жизнь" (10%).

Пройти в парламент имеют шансы "Сила и Честь" и проект "Наши". Первые могут набрать почти 7%, а вторые – чуть более 5%.

Как известно, по данным опроса КМИС, проведенного с 26 по 29 ноября, партия "Европейская Солидарность" вышла на первое место в рейтинге. За нее готовы были бы проголосовали 14,8% всех опрошенных и 17,1% среди определившихся. Партия "Слуга народа" опустилась на второе место, рейтинги продолжают снижение. За нее готовы голосовать 13% от всех опрошенных, или 15% среди определившихся. В опрос, который КМИС провел в октябре 2021 года, за "ЕС" готовы были голосовать 13,9% всех и 15,7% среди определившихся. За "Слугу народа" - 13,7% всех и 15,5% среди определившихся. "Европейскую Солидарность" большинство опрошенных назвали главной и реальной оппозицией к власти – так думают 28,6% опрошенных. ОПЗЖ – 23,2%, "Батькивщыну" 17,8%, партию "Голос" 4,4% опрошенных.

По данным еще одного опроса КМИС, проведенного 3-11 декабря, за "ЕС" готовы проголосовать 13,7% от всех опрошенных. За партию "Слуга Народа" готовы отдать голоса 12,7% всех. Как свидетельствуют данные КМИС, поддержка партии Порошенко за год выросла на 1,8%. Партия Зеленского потеряла соответственно 0,7%.

Похожую тенденцию зафиксировал опрос SOCIS. Проведено 11-16 декабря. Если бы выборы в Верховную Раду прошли в следующее воскресенье, за партию "Европейская Солидарность" готовы проголосовать 12,3% всех опрошенных. Партия "Слуга Народа" опустилась на второе место, ее готовы поддержать 12,1% всех опрошенных.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени И. Кучерива с 17 по 22 декабря 2021 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.